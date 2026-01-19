Integração de fretado e VT eleva empresa a R$ 400 milhões

O Fretadão, solução em mobilidade corporativa, celebra um marco significativo: onze anos de operação. A companhia, que já possui um faturamento anual superior a R$ 400 milhões, amplia sua atuação para oferecer a gestão integrada de transporte fretado, vale-transporte e transporte individual. Operando em 21 estados e realizando cerca de 2,4 milhões de viagens individuais por mês, a empresa busca resolver um grande desafio do RH no Brasil, onde o transporte dos colaboradores no trajeto casa–trabalho–casa é, geralmente, o segundo benefício de maior custo.

“Essa transformação da gestão da mobilidade corporativa é vital porque a operação atual de transporte corporativo ainda é tipicamente analógica, gera baixa visibilidade e, consequentemente, dificuldades de governança para as grandes empresas”, explica Antonio Carlos Gonçalves, cofundador e CEO do Fretadão. Tendo captado R$70 milhões em investimentos ao longo de sua trajetória, o Fretadão investe em análise de dados, IA e automação para aumentar a eficiência logística e reduzir os custos nesse segmento essencial.

Nesse contexto, o Fretadão passou a oferecer um modelo integrado de gestão, com foco na redução de custos e na otimização das rotas. A empresa afirma que a roteirização apoiada por sistemas automatizados pode reduzir despesas em até 30%, ao ajustar trajetos, tamanho e ocupação dos veículos.

A operação é sustentada por tecnologia própria, com recursos de roteirização, rastreamento em tempo real, controle de acesso e telemetria. A empresa utiliza a inteligência de dados para aprimorar a definição de rotas e integrar diferentes modais, como fretado, vale-transporte e transporte individual, em uma única solução. As empresas clientes têm acesso a monitoramento contínuo e dados de operação, o que facilita a gestão e o controle de conformidade.

A empresa conta com as certificações ISO 39001 (segurança viária) e ISO 9001 (qualidade). No campo socioambiental, possui o selo EcoVadis e mantém parceria com a Verda para o monitoramento das emissões de carbono.

Em 2024, o Fretadão integrou o programa Scale-Up Endeavor, voltado a companhias com modelos de negócio escaláveis. Já em 2025, firmou parceria com a Ticket para ampliar a oferta de vale-transporte, fortalecendo sua proposta de gestão multimodal.

“O objetivo é simplificar a gestão de mobilidade corporativa e permitir que as empresas controlem, em uma única solução, fretado, vale-transporte e transporte individual”, afirma Antonio. Segundo ele, os investimentos recentes priorizam tecnologia IA e dados para apoiar a tomada de decisão das áreas de RH e suprimentos.

Com expansão contínua e novas parcerias, o Fretadão reafirma o seu compromisso de redefinir a mobilidade corporativa por meio de uma gestão multimodal eficiente.