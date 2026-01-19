International Chamber of Commerce e Carbon Measures anunciam o primeiro grupo de especialistas globais do painel de contabilidade de carbono

A International Chamber of Commerce (ICC) e a Carbon Measures anunciaram hoje o primeiro grupo de especialistas selecionados para integrar o Painel Técnico de Especialistas em Contabilidade de Carbono, responsável por definir os princípios, o escopo e as aplicações práticas de um sistema de contabilização de emissões de carbono.

Os integrantes do painel são líderes e especialistas de destaque da indústria, da ciência, da sociedade civil e da academia, representando uma ampla diversidade de disciplinas, regiões e trajetórias profissionais. O grupo aplicará sua experiência em sustentabilidade, tecnologia, políticas públicas e sistemas industriais e financeiros para criar um sistema de contabilidade de emissões de carbono baseado em registros, que seja oportuno, preciso e verificável. Esse sistema permitirá acompanhar as emissões no nível do produto ao longo de toda a cadeia de valor e dará suporteàtomada de decisões reais de empresas, entidades normativas e formuladores de políticas públicas em escala global.

O primeiro grupo de especialistas inclui:

Alicia Seiger, diretora de clima da Chan Zuckerberg Initiative (Estados Unidos)

diretora de clima da Chan Zuckerberg Initiative (Estados Unidos) Dra. Amy Luers, líder de ciência e inovação em sustentabilidade da Microsoft (Estados Unidos)

líder de ciência e inovação em sustentabilidade da Microsoft (Estados Unidos) Armin Knors, ex-líder de engenharia e tecnologia da Bayer (Alemanha)

ex-líder de engenharia e tecnologia da Bayer (Alemanha) Dr. Benedikt Plümper, líder de gestão de portfólio ESG do CIB do Banco Santander (Espanha)

líder de gestão de portfólio ESG do CIB do Banco Santander (Espanha) Billy Pizer, presidente e CEO da Resources for the Future (Estados Unidos)

presidente e CEO da Resources for the Future (Estados Unidos) Jakob Stausholm, fellow da Blavatnik School of Government, Universidade de Oxford; ex-CEO da Rio Tinto (Dinamarca)

fellow da Blavatnik School of Government, Universidade de Oxford; ex-CEO da Rio Tinto (Dinamarca) Kate Maher, professora da Stanford University (United States)

professora da Stanford University (United States) Koushik Chatterjee, diretor executivo, diretor financeiro e membro do conselho da Tata Steel Limited (Índia)

diretor executivo, diretor financeiro e membro do conselho da Tata Steel Limited (Índia) Rachel Teo, diretor-geral de Private Family Office (Singapura)

diretor-geral de Private Family Office (Singapura) Tatsuya "Todd" Hoshino, estrategista executivo, Divisão de Metanol e Amônia, Mitsui & Co. (Japão)

Outros especialistas serão anunciados para compor o painel em um comunicado posterior, antes da primeira reunião do grupo, prevista para ainda este trimestre. Todos os membros atuarão em caráter pessoal.

"Cada um desses especialistas traz profundo conhecimento técnico e um compromisso duradouro com a redução de emissões", disse Amy Brachio, CEO da Carbon Measures. "O que mais chamou a atenção foi o nível excepcional dos candidatos interessados no mundo todo. Líderes com trajetórias de destaque que querem contribuir com sua experiência para esse projeto. O primeiro grupo reflete uma ambição comum de criar um sistema capaz de diferenciar com precisão produtos de baixo carbono, permitindo que políticas públicas e a concorrência do mercado acelerem reduções significativas de emissões".

"As nomeações iniciais para o painel reúnem grande profundidade e amplitude de experiências, refletindo a diversidade de conhecimentos necessária para transformar a contabilidade de carbono em uma ferramenta capaz de acelerar a descarbonização em toda a economia", afirmou Andrew Wilson, vice-secretário-geral da ICC. "Esperamos trabalhar com a Carbon Measures nas próximas semanas na expansão do painel e estamos muito animados com a resposta expressiva de especialistas de uma grande diversidade de disciplinas e mercados".

A ICC estáàfrente do processo de seleção, avaliando os candidatos para garantir ampla representatividade global e profundidade técnica. Os nomes pré-selecionados são analisados pelos copresidentes do painel (Amy Brachio e Karthik Ramanna, professor da Universidade de Oxford), e a composição final é definida em comum acordo entre a ICC e a Carbon Measures.

Diante do forte interesse global e dos pedidos para ampliar o prazo de inscrições, a ICC e a Carbon Measures estenderam o prazo de envio das candidaturas até 15 de fevereiro de 2026, para garantir que o painel reúna os melhores talentos possíveis. A prorrogação permitirá que outros especialistas qualificados do mundo todo sejam nomeados para o painel.

Sobre a Carbon Measures

A Carbon Measures é uma coalizão global de empresas líderes comprometidas com o avanço de uma estrutura de contabilidade de carbono baseada em registros, que forneça dados precisos, verificáveis e oportunos no nível das empresas e produtos. Além disso, a Carbon Measures defende novas políticas que estimulem a inovação, a concorrência e soluções baseadas no mercado para a redução de emissões. Para saber mais sobre a Carbon Measures, acesse carbonmeasures.org.

Sobre a International Chamber of Commerce and Carbon Measures (ICC)

A International Chamber of Commerce (ICC) é a representante institucional de mais de 45 milhões de empresas em mais de 170 países. A missão da ICC é fazer com que os negócios funcionem para todos, todos os dias e em todos os lugares. Por meio de uma combinação única de atuação institucional, soluções e definição de padrões, promovemos o comércio internacional, a condução de negócios responsáveis e uma abordagem regulatória global, além de oferecer serviços de resolução de disputas líderes de mercado. Nossos membros incluem muitas das principais empresas do mundo, PMEs, associações empresariais e câmaras de comércio locais. Mais informações sobre a Câmara de Comércio Internacional podem ser encontradas em iccwbo.org.

