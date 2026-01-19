Comércio exterior do Brasil cresce acima da média global

O Brasil encerrou 2025 consolidando sua posição como um dos principais protagonistas do comércio internacional entre as economias emergentes, segundo dados revelados pela ApexBrasil e publicados no portal Capital Econômico.

Mesmo diante de instabilidades geopolíticas, desaceleração econômica em mercados desenvolvidos e aumento de barreiras comerciais, o país registrou crescimento acima da média global impulsionado pela expansão das exportações e pela diversificação de parceiros comerciais.

Ainda de acordo com dados oficiais do governo federal, o crescimento do fluxo comercial brasileiro superou significativamente a média projetada pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que estimou avanço de cerca de 2,4% para o comércio mundial em 2025. O Brasil, por sua vez, registrou crescimento aproximado de 5,7%, quase o dobro do ritmo global.

Exportações brasileiras ganham força em cenário de instabilidade

Mesmo com desafios externos, como medidas protecionistas adotadas por alguns países ao longo do ano, as exportações brasileiras mantiveram desempenho positivo. Setores como agronegócio, mineração, alimentos processados, energia e indústria de transformação tiveram papel decisivo na sustentação dos resultados.

Além dos mercados tradicionais, o Brasil ampliou sua presença comercial em países como Canadá, Índia, Turquia, nações europeias e mercados emergentes da Ásia e Oriente Médio. Essa estratégia de diversificação geográfica tem sido considerada fundamental para reduzir riscos externos e ampliar a competitividade das empresas brasileiras.

Comércio internacional impulsiona crescimento econômico interno

Dados do Growth Lab, organização sediada na Harvard Kennedy School, revelam que a expansão do comércio exterior gera impactos diretos sobre a economia doméstica. O aumento das exportações contribui para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), geração de empregos, fortalecimento da indústria nacional e atração de investimentos estrangeiros.

Além disso, empresas que atuam no mercado internacional tendem a apresentar maior produtividade, acesso à inovação tecnológica e integração às cadeias globais de valor, fatores essenciais para elevar o padrão de competitividade do país.

Projeções indicam avanço do comércio brasileiro em 2026

Para o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, este resultado reafirma a capacidade do país de ampliar sua presença internacional, conquistar novos mercados e fortalecer a competitividade das empresas brasileiras no exterior, o que promove um cenário para 2026 favorável ao comércio exterior brasileiro. A expectativa é de continuidade da expansão das exportações, impulsionada por acordos comerciais, investimentos em logística, modernização portuária e ampliação das ações de promoção internacional.

Esse movimento ocorre em paralelo à reorganização das cadeias globais de suprimentos, que abre espaço para países com capacidade produtiva diversificada, estabilidade institucional e oferta competitiva de commodities e produtos industrializados.

Recorde histórico consolida novo patamar do comércio exterior

O desempenho registrado em 2025 marca um divisor de águas para o setor externo brasileiro. O país alcançou seu maior volume já registrado na corrente de comércio internacional, consolidando sua relevância no cenário global.

