Logistics Reply anuncia o lançamento do seu Warehouse AI Agent Builder, GaliLEA Dynamic Intelligence

A Logistics Reply, empresa do grupo Reply especializada em soluções inovadoras para execução da cadeia de suprimentos e gestão de armazéns, anuncia hoje o lançamento do GaliLEA Dynamic Intelligence, o novo AI Agent Builder. A solução faz parte de sua proposta de inteligência artificial agentic, nativamente integradaàplataforma LEA Reply™, baseada em microsserviços e voltadaàexecução de armazéns e supply chain.

A plataforma LEA Reply permite a execução ponta a ponta da cadeia de suprimentos, evoluindo continuamente para atender aos crescentes níveis de automação e complexidade operacional.

Desenvolvida para dar suporte a operações de armazém críticas para o negócio, por meio de uma arquitetura flexível e escalável, a plataforma LEA Reply permite a execução ponta a ponta da cadeia de suprimentos, evoluindo continuamente para atender aos crescentes níveis de automação e complexidade operacional. Com a introdução do GaliLEA Dynamic Intelligence, a plataforma passa a permitir que os usuários projetem, configurem e implementem seus próprios agentes de IA diretamente nos fluxos operacionais.

Essa nova funcionalidade permite que os clientes configurem agentes de IA dentro do LEA Reply WMS de acordo com necessidades operacionais específicas. Por meio de uma interface visual, os usuários podem definir fontes de dados, comportamentos e ações, possibilitando que os agentes correlacionem informações de múltiplos sistemas internos e externos, detectem anomalias, acionem fluxos de trabalho e apoiem a tomada de decisão com base em dados operacionais em tempo real.

A solução é baseada em componentes modulares, como prompts, ferramentas, modelos e gatilhos, permitindo a construção de cenários complexos mesmo sem conhecimento em programação ou expertise em IA. Essa abordagem acelera a implementação de processos orientados por inteligência artificial, reduz dependências técnicas e torna a automação mais acessível para equipes operacionais e de negócios. Como o Dynamic Intelligence é totalmente integrado ao ambiente LEA Reply™, a solução pode ser implementada diretamente em operações reais de armazém, entregando benefícios tangíveis em automação, produtividade e capacidade de resposta operacional ao longo de toda a cadeia de suprimentos.

Em 2024, a Logistics Reply foi reconhecida com o LogiMat Best Product Award por sua solução de IA multiagente, o GaliLEA. GaliLEA leva a IA Agentic diretamente para os fluxos de trabalho diários dos clientes, viabilizando uma orquestração mais inteligente, suporteàdecisão em tempo real e execução autônoma de tarefas repetitivas ou sensíveis ao tempo.

Com o Dynamic Intelligence, os clientes podem:

Criar agentes de IA que reagem dinamicamente a eventos operacionais

Conectar agentes a múltiplas fontes de dados internas e externas

Automatizar o tratamento de exceções e decisões repetitivas

Otimizar processos de armazém por meio de ações adaptativas orientadas por IA

Projetar agentes que apoiam atividades de monitoramento, análise e tomada de decisão

Prototipar e implementar rapidamente novos casos de uso sem a necessidade de habilidades especializadas em IA

Ao ampliar a aplicação prática da inteligência artificial para contextos específicos de armazém de cada cliente, a solução permite que as organizações alcancem níveis mais elevados de automação adaptativa, resiliência e eficiência operacional.

“Com mais de 30 anos de experiência em execução de armazéns e processos de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, projetamos o LEA Reply™ para evoluir continuamente junto às necessidades operacionais de nossos clientes”, afirma Piercarlo Benetti, Partner da Logistics Reply. “O GaliLEA Dynamic Intelligence representa um passo significativo ao levar a inteligência artificial agentic para o centro das operações de armazém. Ao permitir que os clientes criem e governem seus próprios agentes de IA, estamos abrindo uma nova fase de flexibilidade, autonomia e otimização contínua.”

O Dynamic Intelligence está disponível como parte da suíte de IA GaliLEA dentro do LEA Reply e pode ser ativado tanto em novas implementações quanto em ambientes já existentes.

Logistics Reply

Logistics Reply é a empresa do Grupo Reply especializada em fornecer software de última geração para transformar cadeias de suprimentos. Combinando modularidade com conectividade aprimorada, para atender às demandas dinâmicas de armazenagem e logística modernas. Nossas soluções garantem uma colaboração perfeita entre sistemas, humanos e máquinas, criando uma pegada digital orquestrando a automação avançada. Otimizamos a eficiência do armazém por meio de robótica inteligente e aprimoramos a tomada de decisões operacionais com IA. Com mais de 25 anos de experiência pioneira, conduzimos os clientes nas transformações digitais de suas cadeias de suprimentos, garantindo valor rápido e qualidade duradoura.

Reply

A Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] é especializada no design e na implementação de soluções baseadas em novos canais de comunicação e mídias digitais. Como uma rede de empresas altamente especializadas, a Reply apoia grandes grupos industriais nos setores de telecomunicações e mídia; indústria e serviços; bancos e seguros; e setor público na definição e no desenvolvimento de modelos de negócios viabilizados pelos novos paradigmas de IA, computação em nuvem, mídias digitais e internet das coisas. Os serviços da Reply incluem: consultoria, integração de sistemas e serviços digitais. www.reply.com

