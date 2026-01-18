CGTN: Como a China e o Canadá estão promovendo o desenvolvimento estável, sólido e confiável dos laços bilaterais sob novas circunstâncias

A CGTN publicou um artigo sobre a reunião do presidente chinês Xi Jinping com o primeiro-ministro canadense Mark Carney. Centrado no desenvolvimento das relações bilaterais, o artigo destacou que os dois países compartilham amplas perspectivas de cooperação e abordou como a China e o Canadá estão comprometidos em promover o desenvolvimento estável, sólido e confiável dos laços bilaterais sob as novas circunstâncias.

PEQUIM, Jan. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- No ano passado, um total de 125 empresas canadenses participaram da 8ª Exposição Internacional de Importação da China, a primeira exposição de nível nacional do mundo dedicada às importações, em Xangai, no leste da China, marcando uma presença canadense recorde.

Com base nos benefícios e na cooperação de benefícios mútuos, a China e o Canadá compartilham amplas perspectivas de cooperação em áreas como comércio, energia, agricultura e silvicultura, tecnologia verde e turismo.

Durante a visita do primeiro-ministro canadense Mark CarneyàChina, iniciada na quarta-feira, os dois países assinaram vários documentos de cooperação abrangendo as áreas de comércio, alfândega, energia, construção, cultura e segurança pública, com o compromisso de aprofundar a cooperação em diversos setores de interesse mútuo.

Na sexta-feira, o presidente chinês Xi Jinping se reuniu com Carney em Pequim, enfatizando que o desenvolvimento saudável e estável das relações China-Canadá é do interesse comum dos dois países mas também é propícioàpaz, estabilidade, desenvolvimento e prosperidade mundial.

Promoção de laços saudáveis, estáveis e sustentáveis entre a China e o Canadá

Durante a reunião, Xi pediuàChina e ao Canadá que avancem na criação de uma nova parceria estratégica com um senso de responsabilidade para com a história, as pessoas e o mundo.

Com esforços conjuntos, as relações China-Canadá mostraram um impulso positivo em direçãoàrecuperação e melhoria desde o ano passado.

Em outubro de 2025, os líderes dos dois países se reuniramàmargem da 32ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) na Coreia do Sul, com ambos os lados concordando em retomar o intercâmbio e a cooperação em vários campos, promover a resolução de questões econômicas e comerciais específicas de interesse mútuo, e avançar conjuntamente no desenvolvimento da parceria estratégica China-Canadá.

O compromisso foi precedido por uma reunião entre o primeiro-ministro chinês Li Qiang e Carneyàmargem da Assembleia Geral das Nações Unidas um mês antes, seguida de visitasàChina por altos funcionários canadenses, incluindo o ministro das Relações Exteriores.

Como um gesto de boa vontade, a China retomou os serviços de turismo em grupo para cidadãos chineses que viajam para o Canadá por meio de agências de viagens em novembro, com o objetivo de melhorar ainda mais o intercâmbio interpessoal entre os dois países, e promover a compreensão mútua e a amizade entre os dois povos.

Observando que a China e o Canadá possuem amplos interesses e oportunidades comuns, Carney disse que o Canadá está disposto a trabalhar com a China para estabelecer uma nova parceria estratégica forte e duradoura, de modo a proporcionar maiores benefícios aos dois povos.

Parceiros de desenvolvimento e colaboração comuns

Xi apresentou quatro propostas para as relações China-Canadá – ambos os países devem ser parceiros no desenvolvimento e colaboração comuns, com respeito mútuo e confiança mútua.

A essência das relações econômicas e comerciais China-Canadá é a cooperação e benefícios mútuos, com ambos os lados se beneficiando da cooperação, ressaltou Xi, acrescentando que o desenvolvimento de alta qualidade e a abertura de alto nível da China continuarão a proporcionar novas oportunidades e a abrir novos espaços para a cooperação China-Canadá.

Economicamente, a China e o Canadá permanecem profundamente complementares. A China tem sido o segundo maior parceiro comercial do Canadá, a segunda maior fonte de importação e o segundo maior mercado de exportação.

O Canadá exporta produtos energéticos, commodities agrícolas, minerais e polpa de madeira, enquanto a China fornece máquinas, bens de consumo, eletrônicos e insumos industriais intermediários essenciais para a manufatura canadense.

O Canadá possui vantagens tecnológicas em áreas como energia limpa, biomanufatura e tecnologia agrícola que se alinham estreitamente às necessidades de atualização industrial da China. O modelo "tecnologia + mercado" está emergindo como um novo paradigma para a cooperação China-Canadá.

Em uma declaração conjunta divulgada após a reunião dos dois líderes, a China e o Canadá expressaram seu compromisso de expandir o comércio bilateral, fortalecer o investimento bidirecional e aprofundar a cooperação em diversos setores de interesse mútuo.

A declaração reafirmou a importância de um ambiente de negócios justo e aberto para as empresas de ambos os países que se comprometeram a abordar questões econômicas e comerciais de interesse mútuo por meio de consultas construtivas, inclusive por meio de uma Comissão Econômica e Comercial Conjunta China-Canadá renovada.

Xi pediu que ambos os lados aumentem os esforços para promover a cooperação e reduzir a lista negativa, fortalecendo assim o vínculo de interesses compartilhados por meio de uma cooperação mais profunda e ampla.

