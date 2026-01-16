Crescimento empresarial impulsiona adoção de ERP

O avanço das pequenas e médias empresas (PMEs) na América Latina tem impulsionado o mercado de soluções de ERP. A adoção dessas tecnologias cresce entre organizações que buscam integrar processos, melhorar a qualidade das informações e sustentar o crescimento dos negócios, conforme aponta relatório da Fortune Business Insights.

O estudo mostra que o mercado de ERP na América Latina apresenta crescimento contínuo, impulsionado principalmente pelas PMEs, que vêm investindo na digitalização e na integração das áreas. Análise semelhante é apresentada pela Grand View Research, que destaca a modernização da gestão e a busca por maior controle operacional como fatores centrais para a adoção de sistemas ERP na região.

Esse movimento ocorre em um contexto em que o crescimento das empresas amplia a complexidade da gestão. O aumento no volume de transações, no número de clientes e na quantidade de decisões torna mais frequente o uso de múltiplos sistemas e planilhas, cenário associado, segundo análises setoriais, a dificuldades na consolidação de dados e à perda de eficiência operacional.

Nesse ambiente, soluções integradas de gestão passam a ser adotadas como forma de centralizar informações e padronizar processos. O SAP Business One, desenvolvido para pequenas e médias empresas, é apresentado em materiais institucionais como uma plataforma voltada à integração dos principais processos do negócio, com acesso a dados em tempo real e uma visão unificada da operação.

Para Guilherme Sallati, Diretor de Operações da Upper, consultoria especializada em SAP Business One e Gold Partner da SAP há mais de 19 anos, a adoção de sistemas integrados costuma ocorrer quando o crescimento começa a pressionar os controles existentes. “À medida que a empresa cresce, os dados passam a ficar distribuídos em diferentes áreas e sistemas. O que observamos é que, sem integração, a tomada de decisão se torna mais lenta e arriscada. O ERP surge como uma resposta à necessidade de consolidar informações e dar mais previsibilidade à gestão”, afirma.

No cenário macroeconômico, um estudo realizado no Brasil pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) indica crescimento econômico moderado em 2026, estimado em cerca de 1,8%. Esse contexto reforça a importância da eficiência operacional e do controle financeiro para empresas em processo de expansão.

Segundo Sallati, esse ambiente influencia diretamente as decisões das empresas. “Em um cenário de crescimento mais controlado da economia, a gestão baseada em dados deixa de ser um diferencial e passa a ser um requisito. As empresas precisam saber exatamente onde estão suas margens, seus custos e sua capacidade de escala”, destaca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o Diretor de Operações, a demanda por soluções de ERP está diretamente relacionada à necessidade de estruturar a gestão sem comprometer a agilidade. “O que vemos ao longo dos anos é que empresas que adotam um ERP no momento adequado conseguem sustentar o crescimento com mais controle e segurança, pois passam a tomar decisões baseadas em dados consolidados”, conclui.