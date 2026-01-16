Inscrições abertas para o Prêmio MIDORI de Biodiversidade 2026, da AEON Environmental Foundation e do Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica

O período de indicações para o Prêmio MIDORI de Biodiversidade 2026 está aberto de 2 de fevereiro a 31 de março de 2026. As indicações podem ser feitas por membros do público por meio do site da AEON Environmental Foundation em https://www.aeonkankyozaidan.or.jp/en/prize/. A Cerimônia de Premiação e o Fórum dos Vencedores da edição 2026 do Prêmio ocorrerão em 27 de agosto, em Tóquio (Japão). Esses eventos contribuirão para a mobilização mundial em torno da COP 17 da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), que será realizada em Yerevan (Armênia) sob o tema “Agir pela Natureza”.

Cocriado pela AEON Environmental Foundation e pelo Secretariado da CDB, o Prêmio é concedido a pessoas que realizam contribuições excepcionais para objetivos globais relacionadosàbiodiversidade, incluindo a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, bem como para outros desafios ambientais, como a mudança do clima. Até o momento, 21 pessoas de 20 países já foram contempladas.

Instituído pela AEON Environmental Foundation durante o Ano Internacional da Biodiversidade, em 2010, o Prêmio já reconheceu protagonistas da biodiversidade em diversas áreas, incluindo Implementação, Ciência & Pesquisa e Políticas & Conscientização, refletindo a necessidade de uma abordagem que envolva toda a sociedade para a implementação do Marco Global da Biodiversidade de Kunming–Montreal (KMGBF). Adotado na 15ª Conferência das Partes (COP15) da CDB, em 2022, o KMGBF é o plano mundial para deter e reverter a perda de biodiversidade por meio de 23 metas de ação a serem alcançadas até 2030.

Detalhes

Período de indicação: 2 de fevereiro a 31 de março de 2026

Elegibilidade: todas as pessoas que contribuam para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, nas categorias Implementação, Ciência & Pesquisa e Políticas & Conscientização

Organização: AEON Environmental Foundation e o Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica (SCBD)

Número de pessoas premiadas: duas

Valor do prêmio: US$ 100 mil para cada pessoa

Cerimônia de premiação: 27 de agosto de 2026, em Tóquio (Japão)

Forma de inscrição: consulte o site da AEON Environmental Foundation em https://www.aeonkankyozaidan.or.jp/en/prize/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260108591983/pt/

AEON Environmental Foundation

ef@aeon.info

Chefe de Comunicação da CDB

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

MEA-CBD-Media@un.org