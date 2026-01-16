Canecas personalizadas são opção para presentes corporativos

À medida que o calendário se aproxima de datas comemorativas, diversas empresas investem em estratégias de fidelização e reconhecimento como ferramenta de employer branding (marca empregadora, em tradução livre), que diz respeito à gestão da reputação de uma empresa.

Essa técnica une estratégias e ações empregadas a fim de criar a reputação da empresa como um bom lugar para trabalhar, objetivando a atração, engajamento e retenção de talentos.

Segundo Mayara Becker, proprietária da AShow Presente, e-commerce especializado em canecas personalizadas, os brindes podem reforçar a identidade e o posicionamento da marca em um mercado cada vez mais atento ao valor das conexões humanas.

“A caneca personalizada é um dos brindes mais eficientes quando falamos em reforço de marca, porque ela une utilidade diária com presença visual constante”, afirma.

Becker explica que, diferentemente de materiais promocionais descartáveis, a caneca entra na rotina da pessoa no café da manhã, no escritório ou em casa, o que faz com que a marca esteja presente de forma natural e contínua.

“Além disso, o design, as cores e a mensagem impressa ajudam a comunicar valores como criatividade, proximidade, profissionalismo ou inovação, fortalecendo o posicionamento da empresa no longo prazo”, acrescenta.

De acordo com a especialista, esses objetos são muito utilizados para ações de fidelização, reconhecimento de colaboradores e fortalecimento do relacionamento com clientes e parceiros, além de campanhas internas e datas comemorativas.

Para a proprietária da AShow Presente, o brinde cria um sentimento de valorização e cuidado, o que pode contribuir para aumentar o engajamento, melhorar o clima organizacional e reforçar vínculos comerciais de forma emocional, não apenas transacional.

Uma publicação do blog Empregare destaca que os departamentos de Recursos Humanos enfrentam o desafio de reter talentos enquanto atraem novos profissionais. Exemplo disso, mais da metade (54%) dos trabalhadores confessaram que querem trocar de emprego ainda em 2025, segundo um estudo do Índice de Confiança Robert Half.

Elementos de design

“Um bom design começa pela clareza da mensagem. Tipografia legível, cores alinhadas à identidade visual da marca e um layout bem distribuído fazem toda a diferença”, diz Becker.

Além disso, prossegue, elementos como frases curtas, ilustrações simples, símbolos que representem a cultura da empresa e um bom contraste visual tornam a caneca mais atrativa.

“Quando o design consegue equilibrar estética com significado, o brinde deixa de ser apenas um objeto e passa a contar uma história”, afirma.

Segundo a empresária, personalizações que criam sensação de exclusividade são as que mais geram engajamento. “O uso de nomes, frases motivacionais ou mensagens que conversem com o momento da pessoa costuma ter um impacto emocional forte”.

Já o logotipo, quando aplicado de forma discreta e bem integrada ao design, pode reforçar a marca sem parecer invasivo. A combinação entre identidade visual e elementos personalizados tem potencial de gerar maior conexão emocional.

Além disso, a caneca personalizada se propõe a ser um presente útil, que não fica guardado, e permite personalizações temáticas de fim de ano, mensagens de gratidão e identidade visual corporativa. “Tudo isso faz com que ela possa ser uma escolha estratégica para ações de encerramento de ciclo e fortalecimento de relacionamentos”, articula Mayara Becker.

