Laçador de Ofertas acompanha alta demanda de Gramado/RS

Uma das cidades mais turísticas do Brasil fica no Rio Grande do Sul e acaba de entrar para o livro mundial dos recordes. Através do seu evento anual Natal Luz, Gramado, na Serra Gaúcha, foi nomeado pelo Guinness Book com o reconhecimento de “maior evento aberto de natal do mundo em tempo de extensão”. O evento integra mais de 350 atividades durante o período de realização.

A cidade também apresentou expectativa positiva para o último trimestre de 2025. Segundo dados divulgados pelo Observatório de Turismo de Gramado, o Natal Luz deve atrair 2,8 milhões de visitantes para a cidade até o dia 18 de janeiro de 2026.

De acordo com a projeção, compartilhada pelo site Brasilturis, o fluxo de visitantes entre janeiro e agosto de 2025 aumentou 26,53% em um ano. O turismo é responsável por 90% da economia de Gramado e a cidade presencia um momento de forte recuperação e crescimento.

O volume de atividades e atrações disponíveis em Gramado requer organização por parte desse grupo grande de visitantes. Para Maurício Pazdzicki, CEO do Laçador de Ofertas, plataforma especializada na oferta de experiências na Serra Gaúcha, a cidade reúne um conjunto raro de fatores: infraestrutura turística, segurança, organização urbana, forte tradição cultural e capacidade de criar experiências temáticas.

“No final do ano, esses atributos são amplificados pelo Natal Luz, pela decoração das ruas, pelos espetáculos ao ar livre e pela iluminação especial. O destino oferece uma agenda intensa de atrações, parques temáticos, gastronomia e atividades ao ar livre, tornando o período de fim de ano atraente para viajantes de todas as idades”, complementa.

Com foco em fazer parte da trajetória do turista durante sua viagem à Gramado, o Laçador de Ofertas atua como uma Online Travel Agency (OTA) especializada em experiências e hospedagens na Serra Gaúcha, reunindo em um único ambiente digital o que o turista precisa para montar um roteiro completo. A plataforma oferece opções de entretenimento, gastronomia e hotéis, permitindo que o cliente visualize, compare e organize toda a viagem com antecedência.

“A cidade reúne características culturais, gastronômicas e arquitetônicas, com foco em se diferenciar pela estética planejada, pelo cuidado com espaços públicos e pela atenção ao detalhe, elementos pouco comuns em destinos turísticos nacionais”, explica Pazdzicki.

A gastronomia, que engloba um dos serviços mais cotados e adquiridos na plataforma Laçador de Ofertas, une desde fondues, cafés coloniais, galetos, chocolates artesanais até a culinária alpina, criando uma identidade própria.

“O Laçador acompanha tendências locais, buscando entender o comportamento do turista e construir promoções em parceria com os atrativos da região”, diz Pazdzicki.

Curadoria de uma OTA especializada

A jornada da plataforma é projetada para ser simples e intuitiva:

O usuário pesquisa categorias como entretenimento, gastronomia e hotéis;

Cada oferta apresenta regras claras, fotos, descrição completa e orientações de uso;

A compra é finalizada on-line em poucos passos;

O cliente recebe vouchers digitais com instruções de como utilizar cada experiência.

A curadoria da plataforma Laçador de Ofertas pode ajudar o visitante a identificar atrações, restaurantes e passeios que combinam com seu perfil de viagem, com oferta de promoções exclusivas. A análise é construída com base em conhecimento do destino, avaliações de clientes, testes presenciais, monitoramento e entendimento dos diferentes perfis de viajantes.

“Trata-se da combinação de conhecimento humano do destino com tecnologia própria. O algoritmo da plataforma organiza as ofertas de acordo com diversos critérios, como tendência de procura, volume de buscas, conversão, avaliações dos usuários, sazonalidade e relevância do parceiro”, explica o CEO.

Ao navegar, o viajante vê primeiro aquilo que tem maior aderência ao comportamento real dos consumidores e às preferências do momento. Além disso, o time da Laçador analisa feedbacks, monitora qualidade e ajusta as recomendações continuamente.

Atualmente, a plataforma reúne uma das maiores comunidades de viajantes da Serra Gaúcha, formada por centenas de milhares de clientes ativos e mais de 500 mil seguidores só no Instagram.

“O ecossistema é alimentado por um hub de influenciadores, campanhas de conteúdo e múltiplos canais de distribuição, incluindo e-mail marketing, grupos de WhatsApp e redes sociais, que ajudam a educar o público, antecipar tendências e orientar o viajante em tempo real”, detalha Maurício Pazdzicki.

