Ypê abre 325 vagas e reforça geração de empregos no Brasil

A Ypê, empresa 100% brasileira que atua no segmento de higiene e limpeza, anunciou a abertura de 325 vagas de emprego em diferentes regiões do país. As oportunidades abrangem funções administrativas, técnicas, operacionais, gerenciais, logísticas e comerciais, com formatos de trabalho presencial e híbrido, de acordo com a natureza de cada posição.

A abertura de vagas no início do ano reforça a trilha de crescimento da companhia, que hoje soma mais de 7.300 colaboradores. Com um portfólio que reúne mais de 450 produtos distribuídos em 23 categorias, a companhia atende milhões de lares brasileiros diariamente, sustentando uma operação de grande escala e alta capilaridade nacional.

A Ypê mantém complexos industriais em cinco estados brasileiros (BA, GO, MG, PE e SP), além de sete centros de distribuição estrategicamente posicionados para atender o mercado nacional. Em Amparo (SP), onde está localizada a matriz da empresa, a Ypê opera também o CD 4.0, um centro de distribuição altamente automatizado e reconhecido como referência em tecnologia e inovação aplicadas à logística, com processos integrados à atuação das pessoas.

Fazem parte do portfólio da Ypê marcas como Assolan, Atol, Tixan, Perfex, Action de Ypê, Flor de Ypê, Siene e Banho a Banho, que juntas reforçam a diversidade de atuação da companhia nos segmentos de higiene, limpeza e cuidados pessoais.

“A geração de empregos está diretamente conectada ao nosso papel no desenvolvimento do país. Crescer, para a Ypê, significa investir em gente, criar oportunidades e contribuir de forma concreta para o desenvolvimento de cada colaborador, o seu bem-estar e de sua família, além de impactar positivamente o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atuamos”, afirma Cristiane Lacerda, diretora executiva de Gente, Cultura e Responsabilidade Social da companhia.

As vagas estão abertas para profissionais de todos os gêneros e para pessoas com deficiência (PcDs). Os interessados podem consultar todas as posições e se candidatar diretamente pelo portal oficial de carreiras da empresa, com filtros por estado, cidade, área de atuação ou modelo de trabalho.

Segundo a fabricante, além de remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece um pacote de benefícios que pode variar conforme a posição, incluindo assistência médica e odontológica, vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, seguro de vida, participação nos resultados (PPR) e cesta mensal de produtos.

Entre os diferenciais está a Unico Skill, uma plataforma de desenvolvimento que dá acesso a mais de 20 mil cursos, entre graduações, pós-graduações, idiomas, mentorias e cursos livres, com trilhas personalizadas de aprendizagem. O benefício é extensivo aos dependentes dos colaboradores, incluindo cônjuges, pais e filhos a partir de 16 anos, ampliando o impacto do investimento em educação e qualificação profissional.

Promotores de vendas concentram 127 vagas em 12 estados

Dentro do total de oportunidades anunciadas pela Ypê, a empresa concentra 127 vagas para o cargo de promotor(a) de vendas, distribuídas por 12 estados brasileiros: São Paulo, Bahia, Pernambuco, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro.

O volume expressivo de vagas para essa função reflete a estratégia da companhia de fortalecer sua presença no ponto de venda e ampliar a conexão direta com clientes e consumidores finais. Os profissionais atuarão no abastecimento, organização e exposição dos produtos, execução de campanhas e ativações promocionais, além do monitoramento diário da execução no varejo.

Para a posição, é necessário ensino médio completo, sendo desejável experiência prévia como promotor(a) de vendas no segmento de bens de consumo. A jornada é de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e aos sábados, das 7h às 11h.

Assim como nas demais posições, as vagas de promotor(a) de vendas estão abertas para pessoas de todos os gêneros e para profissionais com deficiência (PcDs).