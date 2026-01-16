ConectCar e Kavak lançam solução exclusiva para seminovos

A ConectCar, player de pagamento automático para mobilidade, anuncia uma parceria estratégica com a Kavak. A partir desta colaboração, a Kavak passa a ser um novo canal de oferta da tag ConectCar, disponibilizando o produto de forma prática e integrada aos motoristas interessados em adquirir ou vender veículos seminovos com apoio da companhia.

Os clientes da Kavak terão acesso a sete meses de isenção de mensalidade, garantindo ainda mais economia no uso da solução de pagamento automático. Além disso, com a tag ConectCar, motoristas podem realizar pagamentos automáticos de pedágios e estacionamentos em todo o Brasil, com experiência totalmente digital e sem filas.

A oferta estará disponível nas lojas da Kavak (endereços estão disponíveis aqui para consulta) e para clientes por meio de página da internet. Com isso, a solução passa a integrar a jornada de compra e venda do cliente, oferecendo maior conveniência desde o momento da aquisição do automóvel.

“A ConectCar segue empenhada em fortalecer parcerias que ampliem a oferta de soluções de mobilidade e tragam benefícios reais ao motorista”, destaca Newton Ferrer, diretor de Negócios e Produtos da ConectCar. “Por meio desta colaboração, conectamos ainda mais pessoas a uma mobilidade mais fluida e prática, oferecendo uma jornada completa desde a compra do carro até o uso nas rodovias e estacionamentos de todo o país”, completa.

“Na Kavak, nosso foco é oferecer uma experiência fluída, confiável e completa para quem conduz um carro seminovo. A parceria com a ConectCar amplia essa proposta ao integrar mais conveniência à jornada, facilitando desde a venda ou aquisição do veículo até o uso no dia a dia. Além de reforçar a mobilidade sem atritos, essa colaboração complementa o ecossistema de serviços e coberturas que oferecemos aos nossos clientes, garantindo mais tranquilidade, economia e praticidade em cada etapa”, afirma Leonardo Pegoraro, diretor de Operações e Novos Negócios da Kavak Brasil.

A parceria já está em vigor, abrangendo clientes em todo o país que utilizam os canais digitais da Kavak ou visitam o ponto físico da marca.