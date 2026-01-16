Atlanta Continuou Sendo o Aeroporto Mais Movimentado do Mundo em 2025 Enquanto Dubai Ganhou Terreno, Revelam Dados da OAG

Dubai fecha a lacuna diante do crescimento da capacidade global em todas as regiões

Principais Conclusões:

O Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) continuou sendo o aeroporto mais movimentado do mundo em 2025, com 63,1 milhões de assentos

O Dubai International (DXB) permaneceu em segundo lugar a nível mundial, com rápido crescimento a longo prazo

Quatro dos dez aeroportos mais movimentados do mundo estão localizados na América do Norte e três na Ásia



LONDRES, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, a principal plataforma de dados da indústria global de viagens, divulgou hoje seu ranking dos aeroportos mais movimentados do mundo no World’s Busiest Airports for 2025.

O Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) manteve sua posição como o aeroporto mais movimentado do mundo, oferecendo 63,1 milhões de assentos em voos domésticos e internacionais. A capacidade do ATL aumentou 1% ano a ano e agora está amplamente alinhada com o nível pré-pandemia.

O Dubai International Airport (DXB) ficou em segundo lugar a nível mundial, com 62,4 milhões de assentos, diminuindo a diferença com Atlanta. A capacidade do DXB cresceu 4% em comparação com 2024 e agora está 16% acima dos níveis de 2019, destacando seu contínuo domínio como principal centro internacional do mundo.

O Tokyo Haneda Airport (HND), permaneceu em terceiro lugar com 55,4 milhões de assentos, mantendo o nível de capacidade estável, permanecendo ligeiramente acima do volume pré-pandemia.

Mais abaixo no ranking, Chicago O’Hare (ORD) e Istanbul Airport (IST) registraram o maior crescimento ano a ano entre os Top 10 globais, aumentando a capacidade em 8% e 6%, respectivamente. Istambul continua a se destacar como um dos principais centros de crescimento mais rápido do mundo, com capacidade agora 22% mais alta do que em 2019.

No geral, os 10 aeroportos mais movimentados do mundo em 2025 refletem a força dos grandes mercados domésticos nos Estados Unidos e na China, juntamente com o crescimento sustentado no Oriente Médio e o surgimento contínuo de novos aeroportos centrais desde 2019.

John Grant, Analista Chefe da OAG, comentou:

“Os rankings de 2025 mostram que a aviação global entrou em uma nova fase de crescimento. A expansão contínua de Dubai e a ascensão de Istambul como centro global demonstram como as redes de companhias aéreas estão evoluindo, enquanto a resiliência dos grandes mercados domésticos continua a sustentar a capacidade global."

Veja os rankings e metodologia completos no site da OAG.

Sobre a OAG

A OAG é uma plataforma de dados líder da indústria global de viagens, oferecendo uma fonte única de dados de oferta, demanda e preços.

Consultas da Mídia: pressoffice@oag.com

Para mais informação visite www.oag.com/busiest-airports-world-2025

