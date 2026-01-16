Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Biblioterapia amplia bem-estar emocional e tem aplicação crescente

A biblioterapia, terapia baseada na leitura mediada seguida de discussão em grupo, tem aplicação em hospitais, escolas, prisões e asilos. A professora Giselle Bueno ressalta seu papel no enfrentamento do medo, da tristeza e da ansiedade

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
16/01/2026 11:34

compartilhe

SIGA
x
Biblioterapia amplia bem-estar emocional e tem aplicação crescente
Biblioterapia amplia bem-estar emocional e tem aplicação crescente crédito: DINO

Segundo artigo publicado na Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde (RECIIS), a biblioterapia tem sido aplicada no Brasil e no exterior em contextos como hospitais, escolas e prisões, oferecendo benefícios significativos à saúde e ao bem-estar dos participantes. Uma análise de meta-estudos publicados no PubMed demonstra que a biblioterapia reduz significativamente sintomas de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes (diferença média padronizada –0,52; intervalo de confiança de –0,89 a –0,15).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A biblioterapia, também chamada de terapia literária ou leitura terapêutica, consiste na leitura guiada — conduzida por profissional como psicólogo, enfermeiro ou bibliotecário — seguida de discussão em grupo que favorece a expressão emocional, o compartilhamento de interpretações e experiências de vida.

A prática é observada em ambientes diversos — como asilos, hospitais, prisões e escolas — e busca promover o enfrentamento do medo, ansiedade e tristeza, além de fomentar o autoconhecimento e a empatia. O momento de seleção do texto é considerado fundamental, devendo corresponder ao perfil e contexto dos participantes.

“A biblioterapia abre margem para a expressão de dores e angústias, ela auxilia no enfrentamento do medo, da tristeza e da ansiedade”, afirma Giselle Bueno, professora do Centro Universitário Paulistana – UniPaulistana.

Além disso, relatórios acadêmicos indicam que a técnica coletiva, por meio da leitura e do diálogo, pode fortalecer a experiência comunitária, afastando sentimentos de isolamento e estimulando a reflexão sobre valores, comportamentos e perspectivas de vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A biblioterapia é fundamentada na ideia de que, ao se envolver com narrativas literárias, o indivíduo pode desenvolver autocompreensão e perspectiva sobre a própria vida, fortalecendo sua inteligência emocional, criatividade e capacidade de comunicação. Conforme já refletiu o poeta Manoel de Barros: a leitura permite ao indivíduo experimentar “ser Outros”.



Website: https://unipaulistana.edu.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay