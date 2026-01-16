InfinitePay vai sortear R$ 1 milhão para empreendedores

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, acaba de lançar a "Missão do Milhão", uma campanha que vai premiar empreendedores com R$ 1 milhão, reforçando a estratégia de engajamento junto aos mais de 6 milhões de clientes.

A dinâmica é simples: quanto mais o empreendedor vende ou indica amigos pelo app da InfinitePay, mais chances tem de ganhar. A campanha transforma vendas e indicações em moedas, que podem ser trocadas por Números da Sorte para concorrer ao prêmio final.

Para participar, o empreendedor da InfinitePay deve acessar a área “Moedas” no app e completar missões como realizar vendas com cartão na maquininha, por Link de Pagamento ou diretamente no smartphone, com a tecnologia Tap to Pay, além de indicar novos empreendedores para a plataforma.

A cada meta atingida, o participante acumula mais chances no sorteio. No total, é possível acumular até seis Números da Sorte em vendas – dois a cada meta cumprida em três etapas: R$ 420, R$ 800 e R$ 2.000. Cada indicação válida também rende dois Números da Sorte, desde que o indicado realize uma venda ou adquira uma maquininha.

“Com a Missão do Milhão, a InfinitePay amplia o uso de mecânicas de gamificação para estimular vendas e indicações dentro da plataforma, integrando a campanha às ferramentas já utilizadas pelos empreendedores no dia a dia”, afirma Ricardo Cici, Chief Growth Officer da CloudWalk. “É a nossa forma de retribuir a confiança de quem escolhe nossos produtos.”

A participação é válida até 15 de fevereiro, e cada empreendedor pode acumular até 26 Números da Sorte ao longo da campanha. O sorteio do prêmio acontece no dia 7 de março. Mais informações estão disponíveis no site da campanha e no aplicativo da InfinitePay.