Estado das Stablecoins 2026 da Rapyd: Empresas migram em massa à medida que as stablecoins se tornam mainstream

A Rapyd, uma das principais fintechs globais, divulgou seu Relatório Estado das Stablecoins 2026, revelando que as stablecoins atingiram um ponto de inflexão e estão se tornando um componente fundamental do comércio global, deixando de ser um ativo digital de nicho.

O relatório mostra que o mercado avançou de forma decisiva para o uso ativo no mundo real. Atualmente, quase uma em cada cinco empresas já considera as stablecoins uma ferramenta financeira mainstream. Olhando para o futuro, uma maioria ainda maior (76%) acredita que as stablecoins já são mainstream ou se tornarão mainstream nos próximos cinco anos.

Essa mudança de percepção está se traduzindo em ação: 64% das empresas entrevistadas já utilizam stablecoins ou planejam adotá-las nos próximos três anos, sinalizando uma transição da curiosidade cripto para uma execução em nível institucional.

As conclusões, baseadas em uma pesquisa global com tomadores de decisão de empresas de diversos setores na APAC, Américas e EMEA, destacam como as stablecoins estão sendo cada vez mais utilizadas para aumentar a velocidade operacional, reduzir custos e simplificar pagamentos internacionais e operações de tesouraria.

Principais conclusões do Relatório Estado das Stablecoins incluem:

O impulso rumo ao mainstream está acelerando: a utilização de stablecoins entre empresas atingiu 34%, com um forte pipeline de adoção — 48% das organizações planejam adotar stablecoins nos próximos 12 meses.

a utilização de stablecoins entre empresas atingiu 34%, com um forte pipeline de adoção — 48% das organizações planejam adotar stablecoins nos próximos 12 meses. O comércio internacional é o principal caso de uso: 72% das empresas apontam pagamentos e liquidações mais rápidas como um benefício-chave, enquanto 62% citam maior facilidade em transações transfronteiriças.

72% das empresas apontam pagamentos e liquidações mais rápidas como um benefício-chave, enquanto 62% citam maior facilidade em transações transfronteiriças. As stablecoins estão gerando impacto financeiro mensurável: 60% das organizações relatam economia de custos como principal benefício, demonstrando que as stablecoins deixaram de ser um experimento tecnológico para se tornarem um fator de rentabilidade.

60% das organizações relatam economia de custos como principal benefício, demonstrando que as stablecoins deixaram de ser um experimento tecnológico para se tornarem um fator de rentabilidade. A confiança é alta, mas a regulação segue como principal preocupação: mais de 83% das empresas avaliam sua confiança nas stablecoins como moderada a alta, enquanto a incerteza regulatória continua sendo a maior barreiraàadoção.

mais de 83% das empresas avaliam sua confiança nas stablecoins como moderada a alta, enquanto a incerteza regulatória continua sendo a maior barreiraàadoção. Pequenas empresas estão na liderança: empresas com 51 a 100 funcionários apresentam o maior uso atual, com 50%, enquanto grandes empresas seguem mais cautelosas.

A tesouraria ganha protagonismo na adoção de stablecoins

O relatório aponta uma mudança na forma como as empresas encaram as operações de tesouraria. Com base nos resultados da pesquisa da Rapyd, liquidações mais rápidas e pagamentos internacionais surgem consistentemente como os principais impulsionadores da adoção de stablecoins, reforçando a importância da velocidade e da eficiência na movimentação global de recursos. Na visão da Rapyd, as stablecoins desempenham um papel cada vez maior ao permitir que os fundos circulem com mais rapidez entre entidades e geografias, ajudando as empresas a operar com maior flexibilidade e menos fricção.

Em conjunto, esses resultados destacam um movimento mais amplo de experimentação para execução na forma como as empresas estruturam pagamentos globais e infraestrutura de tesouraria.

“As stablecoins ultrapassaram um limiar em que a conversa não é mais sobre potencial, mas sobre execução”, afirmou Arik Shtilman, CEO e cofundador da Rapyd.. “Nossa pesquisa mostra que as empresas estão usando stablecoins para movimentar dinheiro mais rapidamente, reduzir custos e operar com mais eficiência no âmbito internacional. Não se trata de especulação. Trata-se de construir uma infraestrutura financeira moderna que funcione em escala global.”

Para CFOs e áreas de tesouraria corporativa, o relatório reforça uma mudança clara de percepção. As stablecoins deixaram de ser vistas como ativos alternativos e passaram a ser encaradas como ferramentas de liquidez. As empresas estão utilizando stablecoins para acelerar pagamentos, reduzir custos cambiais e bancários e viabilizar funding just-in-time entre regiões, liberando capital.

“As equipes de tesouraria enfrentam uma pressão crescente para gerenciar liquidez em tempo real em múltiplos mercados”, disse Kristin Reischel, diretora sênior de Soluções e Marketing de Parceiros da Rapyd. “O que estamos vendo nesta pesquisa é uma mudança prática. As stablecoins permitem que as empresas aloquem capital globalmente sem a fricção das estruturas bancárias tradicionais. Essa flexibilidade está se tornando essencial para companhias que operam além das fronteiras.”

Embora a incerteza regulatória continue sendo a principal preocupação das empresas que exploram o uso de stablecoins, o relatório aponta que a confiança na tecnologia em si já está bem estabelecida. Essa lacuna entre confiança e adoção destaca a importância de infraestruturas em conformidade regulatória e de expertise operacional para apoiar o uso corporativo em escala.

O Relatório Estado das Stablecoins 2026 da Rapyd já está disponível e oferece uma análise detalhada das tendências de adoção, casos de uso e implicações para pagamentos globais e operações de tesouraria.

