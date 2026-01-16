A Coolbrook é incluída na lista Global Cleantech 100 de 2026

A Coolbrook, empresa de tecnologia e engenharia transformadora com a missão de descarbonizar grandes setores industriais como petroquímico e químico, ferro e aço, alumínio e cimento, foi incluída na lista Global Cleantech 100 de 2026, da Cleantech Group. Essa lista anual reconhece empresas com potencial para oferecer soluções prontas para o mercado que impulsionam um futuro global mais limpo e resiliente.

O relatório destaca inovadores que enfrentam alguns dos desafios ambientais e de infraestrutura mais urgentes do mundo. O relatório gratuito apresenta empresas que estão avançando tecnologias e modelos de negócios inovadores, permitindo ações concretas diante da crescente crise climática e ambiental.

Após um 2025 marcado por volatilidade geopolítica e sinais econômicos variáveis, o ecossistema global de cleantech entra em 2026 com um pouco mais de previsibilidade — porém com pressão competitiva intensificada. O crescimento está se concentrando em dois temas dominantes: Infraestrutura de IA e minerais críticos.

“A edição de 2026 do Global Cleantech 100 chega em um momento decisivo. Em todo o mundo, governos e indústrias já não inovam apenas por eficiência — inovam por resiliência. As empresas homenageadas neste ano refletem essa mudança”, afirmou Anthony DeOrsey, gerente de pesquisa da Cleantech Group. “Seja garantindo minerais críticos, fortalecendo redes elétricas, transformando processos industriais ou liberando novo valor por meio da IA, essas empresas estão redefinindo o conceito de resiliência”, acrescentou.

“Ser incluída na prestigiada lista Global Cleantech 100 de 2026 é uma honra incrível”, disse Joonas Rauramo, CEO da Coolbrook. “Esse reconhecimento reforça nossa convicção de longa data de que a eletrificação é o caminho para a indústria pesada e valida a prontidão comercial de nossa tecnologia revolucionária. À medida que avançamos da inovação para a implantação em larga escala, esse reconhecimento fortalece nosso compromisso de entregar soluções impactantes e economicamente viáveis, que permitamàindústria pesada se descarbonizar com rapidez e fazer a transição para uma nova era industrial limpa.”

As empresas selecionadas serão reconhecidas no Cleantech Forum North America, que acontecerá de 26 a 28 de janeiro, em San Diego, Califórnia. O evento oferece aos participantes a oportunidade de se conectar com outros inovadores e empresas emergentes da lista. O fórum apresentará as tendências mais recentes, tecnologias inovadoras e promoverá a colaboração dentro da comunidade cleantech.

“A lista Global Cleantech 100 deste ano reflete um mercado em transição — que está se tornando mais disciplinado, mais criterioso e, em última análise, mais resiliente. Embora a fase de ajuste tenha sido difícil para alguns segmentos do ecossistema, também estamos testemunhando notáveis explosões de inovação em resposta a novas fontes de demanda, desde necessidades energéticas impulsionadas por IA até a segurança de materiais críticos”, comentou Richard Youngman, CEO da Cleantech Group.

O programa Global Cleantech 100 é realizado desde 2009, com o apoio da Chubb, uma das principais seguradoras globais de ramos elementares, como patrocinadora.

Considerada uma tecnologia-chave para a descarbonização industrial em escala global, a Coolbrook é uma empresa de tecnologia e engenharia transformadora com a missão de descarbonizar grandes setores industriais como petroquímico e químico, ferro e aço e cimento. A revolucionária tecnologia rotativa da Coolbrook combina ciência espacial, turbomáquinas e engenharia química para substituir a queima de combustíveis fósseis em todos os principais setores industriais. A tecnologia possui duas aplicações principais: o RotoDynamic Reactor™ (RDR™), para alcançar produção de olefinas 100% livre de CO?, e o RotoDynamic Heater™ (RDH™), que fornece aquecimento de processos livre de carbono para a produção de ferro e aço, cimento e produtos químicos. A Tecnologia RotoDynamic pode atingir temperaturas de até 1.700 °C e reduzir 2,4 bilhões de toneladas (30%) das emissões anuais de CO? da indústria pesada. Para mais informações, acesse www.coolbrook.com.

A Cleantech® Group é a autoridade em inteligência humana sobre inovação global em cleantech. Ao combinar sua inteligência, dados proprietários e a rede global construída ao longo de mais de 20 anos, a organização oferece insights confiáveis e orientações práticas para a tomada de decisões.

