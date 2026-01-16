GeekyAnts Destaque na Expo Sobre Infraestrutura de Desenvolvimento em Navegador com o Cofundador Sanket Sahu

Assine
SAN FRANCISCO, Jan. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sanket Sahu, cofundador de GeekyAnts e criador da gluestack, compartilhou recentemente suas ideias e foi destaque em uma publicação técnica da Expo.

A matéria na publicação: "Como criei um servidor de desenvolvimento inteiramente no navegador", oferece uma análise aprofundada da arquitetura pioneira nativa do navegador, projetada pela GeekyAnts para impulsionar o futuro dos ambientes de desenvolvimento.

Ao se concentrar nas necessidades organizacionais complexas e na inovação de produtos, o GeekyAnts permanece na vanguarda da modernização do sistema legado. A matéria destaca como nossos desenvolvimentos de infraestrutura baseados em navegador continuam a definir o padrão do ecossistema React Native.

O artigo técnico completo, detalhando a mudança arquitetônica para atualizações de visualização abaixo de 100 ms e fluxos de trabalho de desenvolvimento assistidos por IA, pode ser acessado diretamente no blog da Expo:

[Link para o Artigo da Expo].

Informações de Contato

GeekyAnts Inc.
315 Montgomery Street, 9th & 10th Floors
San Francisco, CA 94104, USA
+1 845 534 6825
info@geekyants.com
www.geekyants.com/en-us

