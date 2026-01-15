A Xsolla lança Mercado Pago no Uruguai, dando aos desenvolvedores acesso a mais de 60 milhões de usuários ativos

A Xsolla, empresa multinacional de comércio de videogames que auxilia desenvolvedores no lançamento, crescimento e monetização de seus jogos, anunciou hoje o lançamento do Mercado Pago como um novo método de pagamento local no Uruguai. A integração reforça a presença da Xsolla na América Latina, permitindo que os desenvolvedores ofereçam experiências de pagamento confiáveis ??e otimizadas para dispositivos móveis aos jogadores em um dos mercados mais avançados digitalmente da região.

O Uruguai se mantém entre os líderes da América Latina em adoção digital, com os participantes do mercado esperando experiências de pagamento descomplicadas e familiares. Como a carteira digital mais popular do país, o Mercado Pago atende a mais de 60 milhões de usuários ativos em toda a América Latina, o que representa cerca de 77% dos pagamentos online via carteira digital na região.

A nova integração oferece benefícios importantes tanto a desenvolvedores como a jogadores:

Pagamentos conhecidos e confiáveis: Mercado Pago é a marca líder de carteiras na América Latina, oferecendo confiança e reconhecimento no momento do pagamento.

Diversas opções de financiamento: Os jogadores podem pagar usando cartões vinculados, contas bancárias ou saldos de carteira, tudo em uma única experiência unificada.

Assinaturas automatizadas: O Mercado Pago permite pagamentos recorrentes sem esforço, o que impulsiona a retenção e facilita a cobrança tanto a desenvolvedores como a jogadores.

Confirmações em tempo real: As transações são processadas instantaneamente, reduzindo o atrito e aumentando as taxas de conversão.

Alcance regional: Os desenvolvedores podem expandir a cobertura para além do Uruguai, abrangendo outros mercados onde o Mercado Pago é amplamente adotado, incluindo Brasil, Chile e México.

"O Mercado Pago é uma das plataformas financeiras mais confiáveis ??da América Latina", disse Chris Hewish, Presidente da Xsolla. "Ao integrá-lo no Uruguai, oferecemos aos desenvolvedores uma forma poderosa de chegar aos participantes do mercado onde estão, com os métodos de pagamento locais que já usam e nos quais confiam."

Com a integração ao Mercado Pago, a Xsolla continua expandindo seu ecossistema mundial de pagamentos, ao possibilitar que os desenvolvedores atinjam um público mais amplo, aumentem o número de transações bem-sucedidas e incrementem sua receita nos principais mercados do mundo.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa de comércio internacional que disponibiliza ferramentas e serviços sólidos para auxiliar desenvolvedores a superar os desafios inerentesàindústria de videogames. De jogos independentes a AAA, empresas fazem parceria com a Xsolla para ajudá-las a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos. Acreditando no futuro dos videogames, a Xsolla está determinada em sua missão de reunir oportunidades e disponibilizar continuamente novos recursos para os desenvolvedores. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, a Xsolla opera como comerciante registrada e já ajudou mais de 1.500 desenvolvedores de jogos a alcançar mais jogadores e expandir seus negócios para o mundo inteiro. Com mais caminhos para lucros e maneiras de ganhar, os desenvolvedores possuem todas as ferramentas necessárias para aproveitar o jogo.

Para mais informações, acesse xsolla.com

