Cessna Citation CJ3 Gen2 entra em operação trazendo as atualizações Gen2 mais significativas até o momento

O Cessna Citation CJ3 Gen2 entrou em operação estabelecendo um novo padrão para a família Citation Gen2. Os clientes de lançamento e proprietários de longa data de aeronaves Citation, Dave Mecartney e Shannon Day, receberam esta semana sua nova aeronave. Mecartney — aviador experiente, com quase duas décadas voando jatos leves Citation e membro do Conselho Consultivo de Clientes da Textron Aviation — ajudou a moldar as melhorias que elevam a experiência do CJ3 Gen2. Entre as principais atualizações estão a tecnologia de autothrottle da Garmin, o aumento do espaço para as pernas do piloto e um ambiente de cabine totalmente personalizável, tudo desenvolvido com base no feedback dos clientes.

Cessna Citation CJ3 Gen2 enters into service, delivering the most significant Gen2 updates to date (Photo credit: Textron Aviation).

O Cessna Citation CJ3 Gen2 é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT).

“O Citation CJ3 Gen2 oferece uma experiência incomparável desde o primeiro dia — graças ao seu alcance, carga útil e eficiência excepcionais, combinados com novos recursos de produtividade e conforto”, afirmou Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “Clientes como Shannon e Dave certamente irão apreciar esta aeronave, que representa nosso investimento Gen2 mais abrangente até o momento.”

Certificada pela Administração Federal de Aviação (FAA) em outubro de 2025, a aeronave foi desenvolvida com base no feedback de clientes por meio de um Conselho Consultivo formado por proprietários, pilotos e mecânicos, que colaboraram para criar a experiência definitiva da aeronave. Esse feedback foi fundamental em cada aprimoramento detalhado, do cockpitàcabine.

“Após uma análise minuciosa da concorrência, não encontramos nada igual ao CJ3 Gen2 em termos de manuseio, serviço e suporte, treinamento e confiabilidade na categoria de jatos de entrada”, disse Shannon Day. “Quando decidimos aprimorar nossas capacidades de missão, permanecer na família Citation foi uma decisão fácil. O CJ3 Gen2 é um ótimo próximo passo na minha jornada na aviação e estou ansioso pelos avanços desta aeronave, como o acelerador automático, um banheiro com acesso externo e mais espaço para as pernas de um piloto com 6’3’’.”

O cockpit do CJ3 Gen2 oferece 4,5 polegadas adicionais (11,4 cm) de espaço para as pernas do piloto, melhorando o acesso e a saída do assento antes e após o voo. Ele conta com um sistema aviônico comprovado e confiável, com o mais recente software e hardware Garmin G3000, incluindo:

Autothrottles da Garmin, para reduzir a carga de trabalho do piloto e fornecer proteção do envelope de voo

Interface intuitiva com tela sensível ao toque, por meio dos controladores Garmin Touchscreen

GDL60, para conectividade da aeronave, incluindo transmissão remota de planos de voo, atualizações automáticas de banco de dados e transmissão sem fio de dados de diagnóstico da aeronave

O interior luxuoso e totalmente personalizável permite que os clientes criem o ambiente ideal para suas missões específicas, com capacidade para até 10 ocupantes. Para maior conveniência, o Citation CJ3 Gen2 inclui um lavatório com manutenção externa.

“Como proprietário de um Cessna Citation desde 2007, a marca sempre conquistou minha confiança com um legado comprovado, confiabilidade superior e uma das redes de serviço e suporte mais robustas do setor”, acrescentou Mecartney. “O suporte de pós-venda sempre foi ágil, eficiente e previsível — algo inestimável para um proprietário-piloto. Escolher o CJ3 Gen2 pareceu uma continuação natural de um relacionamento e de uma linhagem de aeronaves nas quais confio há quase duas décadas.”

A Textron Aviation oferece suporte de pós-venda incomparável por meio de uma rede global projetada para manter seus clientes voando. Com 20 centros de serviço próprios em todo o mundo, 21 Oficinas de Serviço Autorizadas (ASFs) para jatos Citation e mais de 80 Unidades Móveis de Serviço (MSUs), ajuda especializada está sempre ao alcance. A rede ampliada de distribuição de peças da empresa — com sete centros de distribuição e 17 almoxarifados em nível global — oferece envio no mesmo dia e pedidos on-line para mais de 150 mil números de peças exclusivas. A Textron Aviation Parts Distribution conta com uma equipe de mais de 600 profissionais dedicados e uma equipe global de suporte ao cliente ampliada, oferecendo assistência onde quer que os clientes estejam. A equipe de pós-venda fornece suporte AOG (aeronave em solo) 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo soluções rápidas e confiáveis que minimizam o tempo de inatividade e maximizam a disponibilidade das aeronaves.

Com alcance máximo de 2.040 milhas náuticas (3.778 quilômetros) e carga útil máxima de 2.135 libras (968,4 kg), o Citation CJ3 Gen2 oferece excelente desempenho em alcance, carga e pista, permitindo que os pilotos realizem uma ampla variedade de missões em diversas condições.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

