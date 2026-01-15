KiddeFenwal lança NATURA™ Micro, oferecendo proteção aprimorada e compacta contra incêndio para ativos comerciais e industriais

A KiddeFenwal, líder mundial no setor de supressão de incêndio e controles de segurança, vem expandindo suas tecnologias de proteção contra incêndio líderes de mercado com o lançamento do NATURA™ Micro. A mais recente incorporaçãoàlinha de sistemas de gás inerte da empresa, oferecida mediante sua renomada marca Kidde Fire Systems, o NATURA™ Micro oferece uma melhor camada de proteção contra incêndio em um design altamente compacto, ao proporcionar uma forma rápida, sem resíduos, ecológica e de baixa manutenção de proteger ativos de alto valor e pequeno porte.

A KiddeFenwal lançou o NATURA™ Micro na Intersec, um dos principais eventos comerciais para os setores internacionais de segurança, proteção e combate a incêndios, que ocorreu em Dubai de 12 a 14 de janeiro. A empresa também introduziu melhorias em seu sistema de gás inerte "total flood" NATURA™, incluindo um bocal acústico otimizado para ambientes com ativos sensíveis a som e vibrações; um programa de recarga que reduz o prazo de entrega para rearmar sistemas descarregados para apenas um dia; além de requisitos de quantidade de agente reduzidos, o que diminui os custos de propriedade do sistema.

Com o NATURA™, a KiddeFenwal lidera o caminho na proteção de operações comerciais e industriais contra os crescentes riscos de incêndio, incluindo danos causados ??pela água proveniente de sprinklers de grande porte, obrigatórios por lei. Seu sistema de ponta previne a ativação destes sprinklers, ao detectar incêndios em estágio inicial e suprimir os mesmos através da rápida liberação de gases inertes. Em segundos, os gases reduzem o teor de oxigênio a um nível em que o processo de combustão deixa de ser suportado. Somado a isto, não deixam resíduos, ao mitigar o risco de danos a ativos e paralisações dispendiosas, sendo ambientalmente responsáveis, com potencial de destruição da camada de ozônio (ODP) e potencial de aquecimento global (GWP) nulos.

O sistema NATURA™ também inclui recursos que reduzem significativamente os desafios de instalação e teste. Ele permite o uso de tubos de paredes finas, tem menores requisitos de ventilação, suporta ativação por teste sem liberação de agente e utiliza engates rápidos.

O NATURA™ Micro fornece benefícios equivalentes em um nível específico a cada objeto, que propiciam um melhor nível de proteção, flexibilidade e valor para uma ampla diversidade de ativos compactos e fechados, incluindo racks de servidores, unidades de distribuição de energia e gabinetes de alta tensão.

A KiddeFenwal expande e aperfeiçoa seus sistemas de gás inerte em um momento marcado pelo aumento do risco de incêndios. As inovações em torno da IA ??incrementaram um crescimento exponencial ao criar centros de dados, que exigem cargas de energia cada vez mais intensas para suprir suas necessidades energéticas. Além disto, a crescente adoção de baterias de íons de lítio gerou maiores oportunidades para riscos que levamàfuga térmica e resultam dela. Estes riscos obtiveram protagonismo mundial em setembro de 2025, quando um incêndio em uma bateria de íons de lítio e a liberação de diversos produtos químicos teriam causado uma explosão em um centro de dados na Coreia do Sul, provocando a paralisação nacional dos serviços governamentais online e a perda permanente de cerca de 858 terabytes de dados governamentais, conforme alguns relatórios oficiais.

"O aumento das ameaças de incêndios comerciais e industriais, bem como os riscos crescentes e generalizados que representam, exigem maior inovação por parte dos líderes em supressão e segurança contra incêndios", disse Rekha Agrawal, Diretor Executivo da KiddeFenwal. "Neste contexto, temos especial orgulho em apresentar novas soluções inovadoras que não apenas oferecem melhor proteção contra incêndios, mas também agregam valorànossa crescente base de clientes."

O sistema NATURA™ da KiddeFenwal é listado, aprovado e reconhecido pela Underwriters Laboratories (UL), Underwriters Laboratories of Canada (ULC), FM Global, Construction Product Regulation (CPR) e Loss Benefit Prevention Certification Board (LPCB).

A KiddeFenwal é líder global em sistemas de supressão de incêndio e controles de segurança industriais e comerciais. Com uma história de mais de um século e a agilidade obtida como uma empresa independente, a KiddeFenwal desenvolve e disponibiliza tecnologias avançadas que protegem vidas, meios de subsistência, infraestrutura vital e até mesmo artefatos inestimáveis ??de museus. Suas marcas de confiança, incluindo Kidde Fire Systems, Kidde Fire Protection e Fenwal Controls, atendem a inúmeros setores, desde energia e manufatura até aplicações marítimas, de infraestrutura e OEM. Com sede em Ashland, Massachusetts, a KiddeFenwal tem uma presença global crescente na América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e regiões da Ásia-Pacífico. Para mais informações, acesse www.kiddefenwal.com.

