UniFECAF lança capacitação em ensino inclusivo

O centro universitário UniFECAF lançou a pós-graduação Ensino Inclusivo para Professores – Capacitação no Modelo TEACCH, voltada à formação e atualização de profissionais da educação. O curso tem foco no ensino estruturado e pretende preparar docentes para atuar com alunos com autismo e outras neurodivergências, atendendo às demandas atuais do mercado educacional.

Essa pós foi criada diante da necessidade crescente de práticas pedagógicas inclusivas e de organização didática no ambiente escolar, especialmente em contextos que envolvem alunos com diferentes perfis de aprendizagem.

A coordenação está a cargo da psicóloga Paula Coimbra, pós-doutora em psicologia comportamental, professora e coordenadora do curso de Psicologia do UniFECAF. O conteúdo foi estruturado para oferecer fundamentos conceituais e aplicação prática do modelo TEACCH (Tratamento e Educação para Autistas e Crianças com Déficits Relacionados à Comunicação), metodologia de ensino estruturado referenciada na literatura educacional.

Dados de pesquisas internacionais mostram que o desenvolvimento profissional contínuo de professores é um fator decisivo para melhorar o ensino inclusivo para alunos com autismo. Estudos apontam que formações específicas aumentam o conhecimento, a confiança e a capacidade prática dos docentes, favorecendo respostas pedagógicas mais adequadas em sala de aula e atitudes mais inclusivas por parte dos professores.

“Este curso foi pensado para dar aos professores ferramentas que ampliem a compreensão das necessidades de alunos neurodivergentes e que favoreçam práticas pedagógicas mais efetivas no cotidiano escolar”, disse Paula Coimbra, coordenadora da pós-graduação.

A proposta curricular contempla módulos organizados para responder a desafios do cotidiano escolar. Entre os temas estão fundamentos e princípios do modelo TEACCH, avaliação funcional, elaboração do Plano Educacional Individualizado (PEI), organização de ambientes e rotinas, sistemas de trabalho independentes, comunicação e currículo estruturado, além de estratégias para comportamento, transições e autorregulação.

As instituições de ensino superior têm ampliado a oferta de cursos voltados à formação continuada de professores, em resposta às exigências do ensino inclusivo. Nesse contexto, a UniFECAF direciona esforços para qualificar profissionais da educação e estruturar formações alinhadas às demandas das escolas. A proposta acompanha as transformações do ambiente educacional e a necessidade de práticas pedagógicas mais inclusivas.