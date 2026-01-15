A Interactive Brokers permite aporte de recursos em contas 24/7 com stablecoin

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada, anunciou hoje que clientes elegíveis da Interactive Brokers LLC (IB LLC) agora podem aportar recursos em suas contas de corretagem utilizando stablecoin. Essa nova funcionalidade oferece processamento quase instantâneo e disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana — incluindo fins de semana e feriados — permitindo que os clientes depositem recursos e comecem a negociar em 170 mercados globais poucos minutos após iniciar a transferência.

O aporte via stablecoin resolve um ponto crítico no acesso aos mercados globais de capitais. O financiamento internacional tradicional continua sendo um desafio significativo para investidores internacionais, especialmente em regiões onde transferências em dólares americanos (USD) são caras, lentas ou exigem múltiplas relações bancárias correspondentes.

As transferências via stablecoin são liquidadas quase instantaneamente e operam 24/7, com custos significativamente menores do que as transferências bancárias tradicionais. Clientes globais da IB LLC agora podem aportar recursos fora do horário comercial local e negociar imediatamente — uma capacidade que as transferências bancárias convencionais não conseguem oferecer.

“O aporte com stablecoin oferece aos investidores internacionais a velocidade e a flexibilidade exigidas pelos mercados atuais. Os clientes podem transferir recursos e começar a negociar em minutos, além de reduzir os custos de transação”, afirmou Milan Galik, diretor executivo da Interactive Brokers.

Os clientes podem financiar suas contas enviando USD Coin (USDC), um ativo digital lastreado 1:1 no dólar americano, a partir de sua carteira cripto para uma carteira segura disponibilizada por meio de uma parceria com a zerohash. A Interactive Brokers planeja adicionar suporte ao Ripple Coin (RLUSD) eàmoeda do PayPal (PYUSD) na próxima semana. Após o recebimento, a stablecoin é automaticamente convertida em dólares americanos e creditada na conta de corretagem do cliente.

A Interactive Brokers não cobra taxas para depósitos via stablecoin. Os clientes são responsáveis por eventuais taxas associadasàrede blockchain. A zerohash aplica uma taxa de conversão reduzida de 0,30% por depósito, com taxa mínima de US$ 1.

O aporte via stablecoin já está disponível para clientes elegíveis da Interactive Brokers LLC. Clientes internacionais podem acessar o site https://ibkr.com/stablecoin para verificar a elegibilidade, consultar instruções detalhadas e começar a financiar suas contas 24/7.

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é integrante do índice S&P 500. Suas afiliadas oferecem execução automatizada de negociações e custódia de valores mobiliários, commodities, câmbio e contratos de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados, em diversos países e moedas, por meio de uma única plataforma integrada para clientes em todo o mundo. A empresa atende investidores individuais, hedge funds, grupos de trading proprietário, consultores financeiros e corretores introdutores. Ao longo de quatro décadas com foco em tecnologia e automação, a Interactive Brokers desenvolveu uma plataforma sofisticada que permite aos clientes gerenciar seus portfólios de investimento de forma eficiente. A companhia busca oferecer preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, com baixo custo ou sem custo, ajudando seus clientes a alcançar retornos superiores. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma das principais corretoras do mercado, recebendo diversos prêmios e distinções de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com, entre outras.

Contatos para a imprensa da Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com