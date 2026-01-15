Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

A Samsung Epis Holdings apresenta atualizações de negócios na 44ª Conferência de Saúde do J.P. Morgan

A Samsung Bioepis planeja assegurar 20 biossimilares em seu portfólio e pipeline até 2030O novo pipeline inclui dupilumabe, guselcumabe, ixequizumabe, fam-trastuzumabe deruxtecana-nxki, vedolizumabe e ocrelizumabe, além do pembrolizumabe, atualmente em estudos clínicos de Fase 1 e 3Após obter a aprovação do pedido de Investigational New Drug (IND) junto à Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos, o SBE303 — o novo conjugado anticorpo-fármaco (ADC) da Samsung Bioepis direcionado à Nectina-4 — entrará em estudo clínico de Fase 1, do tipo first-in-human, ainda este anoA Samsung Bioepis planeja adicionar um novo candidato terapêutico inovador em estudo clínico a cada ano

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
15/01/2026 17:39

compartilhe

SIGA

A Samsung Epis Holdings (KRX: 0126Z0) apresentou hoje avanços corporativos e atualizações estratégicas durante a 44ª edição da J.P. Morgan Healthcare Conference.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260114101894/pt/

Kyung-Ah Kim, President and Chief Executive Officer (CEO) of Samsung Epis Holdings

Kyung-Ah Kim, President and Chief Executive Officer (CEO) of Samsung Epis Holdings

"2026 é um ano monumental para nós, pois entramos em um novo capítulo para nossa empresa. Hoje, estamos anunciando seis novos candidatos em nosso pipeline de biossimilares, incluindo vedolizumabe e dupilumabe. Estamos fazendo grandes progressos para garantir 20 biossimilares em nosso portfólio até 2030", disse Kyung-Ah Kim, presidente e diretora executiva (CEO) da Samsung Epis Holdings. "Também recebemos a aprovação para o pedido de novo medicamento experimental (IND) para o primeiro novo candidato terapêutico desenvolvido pela Samsung Bioepis e planejamos avançar com nosso programa clínico este ano. À medida que ampliamos nosso portfólio além dos biossimilares, continuaremos nossos esforços de desenvolvimento em conjugados anticorpo-fármaco (ADCs), aproveitando nossa plataforma inovadora de pesquisa e desenvolvimento para expandir as opções de tratamento viáveis ??para pacientes com necessidades não atendidas."

Atualizações sobre Biossimilares da Samsung Bioepis

  • Atualmente, a Samsung Bioepis conta com 11 biossimilares referentes a 10 moléculas biológicas distintas, aprovados e lançados em mais de 40 países.1 A empresa tem um biossimilar de pembrolizumabe em estudos clínicos de Fase 1 e 3 e planeja assegurar um portfólio de 20 biossimilares até 2030.
  • O novo pipeline incluirá dupilumabe, guselcumabe, ixequizumabe, fam-trastuzumabe deruxtecana-nxki, vedolizumabe e ocrelizumabe.

Atualizações sobre Terapias Inovadoras

  • Em dezembro de 2025, a FDA aprovou o pedido de IND para o SBE303. O SBE303 é o primeiro ADC inovador da Samsung Bioepis, projetado para se ligaràNectina-4, uma proteína de adesão expressa especificamente em células tumorais, incluindo câncer urotelial, câncer de pulmão e câncer de mama.2 O estudo clínico de Fase 1, primeiro em humanos, que tem como objetivo avaliar a segurança, tolerabilidade, eficácia, farmacocinética e imunogenicidade do SBE303 em participantes com tumores sólidos avançados e refratários, está previsto para começar ainda este ano.
  • A Samsung Bioepis planeja ter um novo candidato terapêutico inovador entrando em estudo clínico a cada ano.
  • A Epis NexLab, nova subsidiária sob a Samsung Epis Holdings, lançou um projeto para desenvolver uma plataforma de entrega de fármacos baseada em peptídeos.

Portfólio de Biossimilares da Samsung Bioepis

Código (Nome da Marca3)

Nome Não-Proprietário

Produto de Referência

Status4

SB5

(IMRALDI™, HADLIMA™, ADALLOCE™)

Adalimumab

Humira

Launch

SB4

(BENEPALI™, BRENZYS™, ETOLOCE™)

Etanercept

Enbrel

Launch

SB2

(FLIXABI™, RENFLEXIS™, REMALOCE™)

Infliximab

Remicade

Launch

SB3

(ONTRUZANT™, SAMFENET™)

Trastuzumab

Herceptin

Launch

SB8

(AYBINTIO™)

Bevacizumab

Avastin

Launch

SB11

(BYOOVIZ™, AMELIVU™)

Ranibizumab

Lucentis

Launch

SB12

(EPYSQLI™)

Eculizumab

Soliris

Launch

SB15

(OPUVIZ™, AFILIVU™)

Aflibercept

Eylea

Launch

SB16

(OBODENCE™, OSPOMYV™)

Denosumab

Prolia

Launch

SB16

(XBRYK™)

Denosumab

Xgeva

Launch

SB17

(PYZCHIVA™, EPYZTEK™)

Ustekinumab

Stelara

Launch

SB27

Pembrolizumab

Keytruda

Fase 1 e 3

Candidatos a biossimilares da Samsung Bioepis em fase inicial de desenvolvimento

Não-Proprietário Nome

Produto de Referência

Dupilumab

Dupixent

Guselkumab

Tremfya

Ixekizumab

Taltz

Vedolizumab

Entyvio

Ocrelizumab

Ocrevus

Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki

Enhertu

Sobre a Samsung Epis Holdings Co., Ltd.

Como uma holding de investimentos dedicada aos setores biofarmacêutico e de biotecnologia, a Samsung Epis Holdings tem como objetivo maximizar o valor corporativo e para os acionistas por meio de P&D e investimentos proativos, além de otimizar as estratégias de negócios de suas subsidiárias, Samsung Bioepis e Epis NexLab. A Samsung Epis Holdings continua a abraçar desafios futuros e a impulsionar a inovação ao identificar novos vetores de crescimento e fortalecer plataformas globais de colaboração, estabelecendo assim uma base sólida para o crescimento contínuo de suas subsidiárias. Para mais informações, acesse:www.samsungepisholdings.com.

Sobre a Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fundada em 2012, a Samsung Bioepis é uma empresa biofarmacêutica comprometida em tornar os cuidados de saúde acessíveis a todos. Por meio de inovações no desenvolvimento de produtos e de um forte compromisso com a qualidade, a Samsung Bioepis busca se tornar a principal empresa biofarmacêutica do mundo. A empresa continua a avançar um amplo pipeline de candidatos biológicos que abrangem diversas áreas terapêuticas, incluindo imunologia, oncologia, oftalmologia, hematologia, nefrologia, neurologia e endocrinologia. Para mais informações, acesse www.samsungbioepis.com e nos siga no LinkedIn e X.

Sobre a Epis NexLab Co., Ltd.

Fundada em 2025 como subsidiária integral da Samsung Epis Holdings, a Epis NexLab dedica-se a impulsionar a inovação por meio do desenvolvimento de plataformas de biotecnologia de próxima geração. Ao transformar tecnologias altamente escaláveis relacionadas a peptídeos em plataformas de desenvolvimento, a Epis NexLab está focada na descoberta de modalidades terapêuticas inovadoras para o desenvolvimento de múltiplos candidatos terapêuticos voltados a uma ampla gama de doenças. Para mais informações, acesse www.samsungepisholdings.com.

1 “Mais de 40 países” refere-se a países nos quais a Samsung Bioepis possui presença comercial, com um ou mais produtos.
2 Li K, Zhou Y, Zang M, Jin X, Li X. Therapeutic prospects of nectin-4 in cancer: applications and value. Front Oncol. 28 mar. 2024;14:1354543. doi: 10.3389/fonc.2024.1354543. PMID: 38606099; PMCID: PMC11007101.
3 Diferentes nomes de marca para diferentes regiões e países.
4 “Launch” se refere ao lançamento em um ou mais mercados e não necessariamente indica lançamento em todos os mercados globais

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para a Imprensa

Anna Nayun Kim, nayun86.kim@samsung.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Yoon Kim, yoon1.kim@samsung.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay