A illumynt anuncia um crescimento de receita de 60% e lança um Centro Global de Inovação para atender às crescentes demandas de segurança e sustentabilidade corporativa

A illumynt, parceira de ciclo de vida de tecnologia inteligente e com foco em segurança, anunciou hoje marcos significativos de crescimento e inovação que posicionam a empresa como líder na próxima evolução do setor de Descarte de Ativos de TI (ITAD) — um setor cada vez mais moldado por inteligência artificial, ciclos de atualização de hardware acelerados e maior escrutínio regulatório.

Sob a liderança do CEO Joerg Herbarth, a illumynt continua executando sua missão de fornecer soluções de ciclo de vida inteligentes e orientadas por tecnologia que maximizem a sustentabilidade, a segurança e o valor de recuperação para as organizações mais intensivas em computação do mundo.

Em 2025, o ITAD tornou-se um imperativo estratégico. As cargas de trabalho orientadas por IA comprimiram drasticamente os ciclos de vida da infraestrutura, enquanto as atualizações do NIST SP 800-88 Rev. 2, a adoção do R2v3 e a expansão das estruturas globais de privacidade aumentaram as expectativas de auditabilidade, transparência e segurança de dados verificada. Como resultado, o ITAD evoluiu de uma função operacional de back-end para um componente crítico da gestão de riscos corporativos, da estratégia ESG e da otimização financeira.

Nesse contexto, a illumynt registrou um crescimento de 60% na receita ano a ano em 2025, impulsionado pelo aumento da demanda por parte de hyperscalers, provedores de nuvem e empresas intensivas em dados.

Entre os principais marcos estão a expansão da unidade da illumynt em Columbus, Ohio, para mais de 190 mil pés quadrados e sua designação na empresa como Centro Global de Excelência em Inovação. O centro é dedicado a diagnósticos avançados de IA e GPUs,àextração automatizada doméstica de memória flash NAND eàrecuperação de ímãs de terras raras — capacidades cada vez mais críticasàmedida que hardwares específicos para IA entram em ciclos acelerados de desativação.

“À medida que a IA remodela os ciclos de vida da infraestrutura, as empresas precisam de soluções de ITAD que sejam inteligentes, auditáveis e seguras desde a concepção”, afirmou Herbarth. “A illumynt está construindo uma plataforma orientada por tecnologia que ajuda as organizações a gerenciar riscos, recuperar valor e avançar na circularidade em escala global.”

Olhando para 2026, a illumynt planeja expandir suas operações Singapura, Malásia e Canadá, estendendo padrões consistentes de segurança, qualidade e transparência a empresas multinacionais em todo o mundo.

À medida que a IA continua encurtando os ciclos de vida da infraestrutura, as empresas estão aposentando volumes sem precedentes de hardware de alto desempenho — representando centenas de bilhões de dólares em capital imobilizado globalmente a cada ano. O desafio já não é apenas o descarte, mas como recuperar, reimplantar e monetizar esses ativos de forma segura e em escala.

A illumynt está posicionada de maneira única para ajudar as organizações a transformar infraestruturas aposentadas de uma obrigação de conformidade em uma vantagem estratégica financeira e de sustentabilidade, oferecendo segurança verificável, conformidade regulatória e máxima recuperação econômica.

A illumynt é uma parceira inteligente de ciclo de vida tecnológico, com foco em segurança, que ajuda as organizações mais intensivas em computação do mundo a recuperar o máximo valor, garantir conformidade e avançar na circularidade por meio de diagnósticos avançados, automação e execução global.

