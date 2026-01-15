A QPS seleciona o banco de dados Oracle Argus Safety para aprimorar a farmacovigilância em ensaios clínicos

A QPS Holdings, LLC (QPS), uma organização de pesquisa por contrato (CRO) premiada, com foco em bioanálises e ensaios clínicos, anuncia a implementação bem-sucedida do Oracle Argus, um sistema de farmacovigilância líder de mercado, desenvolvido para oferecer suporte ao gerenciamento abrangente de casos de segurança em ensaios clínicos.

Derek Grimes, EVP, Global Head of Clinical Research at QPS Holdings, LLC.

A adoção da plataforma de segurança de medicamentos Oracle Argus reforça o compromisso da QPS com o avanço da segurança dos pacientes, a conformidade regulatória e a excelência operacional em todos os programas de desenvolvimento clínico de medicamentos de seus clientes. A integração dessa plataforma de segurança, padrão da indústria, fortalece a capacidade da QPS de capturar, gerenciar e reportar eventos adversos de acordo com os requisitos regulatórios globais.

“Garantir a segurança dos pacientes e a integridade dos dados está no centro de tudo o que fazemos ao conduzir ensaios clínicos”, afirmou Derek Grimes, vice-presidente executivo da QPS. “O Oracle Argus nos oferece uma solução robusta e escalável para atender às crescentes necessidades dos portfólios de ensaios clínicos de nossos clientes e às expectativas em constante evolução das autoridades regulatórias em todo o mundo.”

“Oracle Argus forneceàQPS Holdings, LLC uma plataforma de segurança de medicamentos confiável e reconhecida globalmente, que apoia a conformidade com rigorosos padrões e regulamentações de farmacovigilância, ao mesmo tempo em que otimiza as operações de segurança de ponta a ponta e a geração de insights em escala”, disse Seema Verma, vice-presidente executiva e gerente geral da Oracle Health and Life Sciences. “Com nossas soluções líderes do setor, a QPS Holdings, LLC pode transformar e elevar ainda mais o gerenciamento de casos de segurança para clientes em todo o mundo.”

A implementação do Oracle Argus permitiráàQPS:

Oferecer aos clientes soluções de monitoramento de segurança de alto nível

Aprimorar a supervisão e a rastreabilidade em todas as fases dos ensaios clínicos

Otimizar os fluxos de trabalho de farmacovigilância e o gerenciamento de casos de segurança

Melhorar a eficiência nos relatórios regulatórios para submissões globais

À medida que a demanda por terapias inovadoras continua a crescer, as CROs desempenham um papel fundamental no equilíbrio entre a velocidade de desenvolvimento e a segurança dos pacientes. Ao utilizar a plataforma Oracle Argus, a QPS está bem posicionada para cumprir sua missão de acelerar avanços farmacêuticos em todo o mundo, por meio da entrega de serviços de pesquisa personalizados.

SOBRE A QPS HOLDINGS, LLC

A QPS é uma organização global de pesquisa por contrato (CRO) completa, em conformidade com GLP/GCP, que oferece serviços de excelência em descoberta, bioanálises e desenvolvimento de medicamentos pré-clínicos e clínicos. Desde 1995, a QPS cresceu de um pequeno laboratório de bioanálises para uma CRO de serviço completo, com mais de 1.200 funcionários nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Índia. Atualmente, a QPS oferece serviços ampliados de P&D farmacêutico sob contrato, com expertise especial em farmacologia, DMPK, toxicologia, bioanálises, medicina translacional, processamento de PBMC, laboratórios centrais de segurança, ensaios clínicos e serviços de pesquisa clínica. Líder premiada com foco em bioanálises e ensaios clínicos, a QPS é reconhecida por seus elevados padrões de qualidade, expertise técnica, abordagem flexívelàpesquisa, satisfação dos clientes, laboratórios turnkey, unidades clínicas de Fase I/II e serviços de pesquisa clínica em múltiplos locais. Para mais informações, acesse http://www.qps.com ou envie um e-mail para info@qps.com.

SOBRE A ORACLE ARGUS

O Oracle Argus é uma solução líder e confiável do setor para o processamento, a análise e o reporte de casos de eventos adversos originados de medicamentos, biológicos, vacinas, dispositivos e produtos combinados, tanto no período pré-mercado quanto pós-mercado. A Oracle foi reconhecida como Líder no IDC MarketScape: Avaliação de Fornecedores 2025 – Soluções e Serviços de Consultoria em Tecnologia de Farmacovigilância para P&D em Ciências da Vida em Escala Global (doc nº US53669225, julho de 2025). Para saber mais sobre o portfólio de farmacovigilância da Oracle, acesse: https://www.oracle.com/life-sciences/safety-solutions/argus-safety-case-management/. Marcas registradas: Oracle, Java, MySQL e NetSuite são marcas registradas da Oracle Corporation.

