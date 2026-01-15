Cessna Citation M2 Gen2, o jato leve, modelo inicial mais produzido do mercado, entra em operação com autothrottles da Garmin, trazendo maior controle e precisão aos pilotos

O Cessna Citation M2 Gen2 com autothrottles da Garmin entrou recentemente em operação. Certificada pela Administração Federal de Aviação em outubro de 2025, a integração do sistema de autothrottle da Garmin no Citation M2 Gen2 reforça ainda mais as capacidades do jato leve modelo inicial mais produzido do mercado, proporcionando maior controle e precisão aos pilotos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260114413454/pt/

Most delivered light-entry jet Cessna Citation M2 Gen2 with Garmin Autothrottles enters into service, bringing greater control and precision to pilots (Photo Credit: Textron Aviation).

O Cessna Citation M2 Gen2 é projetado e fabricado pela Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT).

“Continuamos investindo em nossos produtos para oferecer aos clientes a melhor experiência de aviação do mundo”, afirmou Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing. “O M2 Gen2 lidera seu segmento como o jato leve de entrada mais entregue, estabelecendo o padrão de desempenho e inovação. Com os autothrottles da Garmin agora disponíveis, os pilotos ganham uma experiência de voo mais intuitiva e eficiente, elevando cada jornada.”

A adição dos autothrottles da Garmin ao M2 Gen2 auxilia o piloto ao longo de todo o voo e oferece proteções contra condições de excesso ou insuficiência de velocidade. A tecnologia de autothrottle permite que os pilotos se concentrem em diversas atividades críticas da operação no cockpit, proporcionando transições mais suaves e maior controle durante toda a operação de voo.

O M2 Gen2 apresenta um interior premium, com iluminação ambiente de destaque, porta-copos iluminados e um assento lateral dobrável opcional que se converte em espaço adicional para carga. Além do estilo sofisticado, a cabine também prioriza a produtividade, com recursos de carregamento sem fio e portas USB-A em cada assento, além de portas USB-C nas duas tomadas universais combinadas de 115V. No cockpit, foram adicionados três polegadas de espaço extra para as pernas na posição do copiloto, aumentando o conforto.

Com velocidade máxima de cruzeiro de 404 nós e alcance de 1.550 milhas náuticas, o M2 Gen2 pode operar em aeroportos com pistas de apenas 3.210 pés e atingir 41.000 pés de altitude em 24 minutos. A aeronave é projetada para operação por um único piloto e conta com dois motores Williams FJ44-1AP-21, aviônicos Garmin G3000 e capacidade para até oito ocupantes.

A Textron Aviation oferece suporte pós-venda incomparável por meio de uma rede global projetada para manter os clientes voando. Com 20 centros de serviço próprios em todo o mundo, 21 Instalações de Serviço Autorizadas (ASFs) para jatos Citation e mais de 80 Unidades Móveis de Serviço (MSUs), o suporte especializado está sempre ao alcance. A rede ampliada de distribuição de peças — com sete centros de distribuição e 17 almoxarifados globalmente — oferece envio no mesmo dia e pedidos online para mais de 150.000 números de peças exclusivos. A Distribuição de Peças da Textron Aviation é respaldada por uma equipe de mais de 600 profissionais dedicados e por uma equipe global ampliada de suporte ao cliente, garantindo assistência onde quer que o cliente esteja. A equipe de pós-venda oferece suporte AOG (Aircraft on Ground) 24/7, entregando soluções rápidas e confiáveis que minimizam o tempo de inatividade e maximizam a disponibilidade das aeronaves.

Saiba mais sobre a icônica família Citation M2 em cessna.txtav.com.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; essas declarações prospectivas se referem somenteàdata na qual foram feitas, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Essas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais difiram substancialmente daqueles expressos ou sugeridos por tais declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitandoànossa capacidade de acompanhar o ritmo dos nossos concorrentes quantoàapresentação de novos produtos e upgrades com os recursos e tecnologias desejados pelos nossos clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260114413454/pt/

Contato para a Imprensa

Kate Flavin

+1.316.252.7780

kflavin@txtav.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

txtav.com