A ACCELQ é reconhecida como a Líder e Favorita dos Clientes no The Forrester Wave™ para Plataformas de Testes Autônomos

A Forrester nomeou a ACCELQ como Líder no The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025. Este é o terceiro Wave consecutivo em que a ACCELQ é reconhecida como Líder. De forma destacada, esta avaliação deu forte ênfaseàinovação em IA generativa eàadoção por clientes no mundo real. A ACCELQ obteve as pontuações mais altas tanto em capacidades quanto em visão e foi a única plataforma reconhecida como a Favorita dos Clientes, conquistando um “reconhecimento duplo” pelo excepcional endosso dos usuários.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260113047352/pt/

ACCELQ recognized as a Leader and Customer Favorite in The Forrester Wave™?: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025, validating its agentic, GenAI-embedded testing vision.

De acordo com o relatório da Forrester, a ACCELQ recebeu a pontuação mais alta entre todos os fornecedores avaliados na categoria Oferta Atual (Current Offering). Os analistas elogiaram a “visão e inovação impressionantes” da plataforma, destacando especificamente sua geração multimodal de testes baseada em GenAI e suas capacidades autônomas de autorreparação (self-healing). O relatório observa que a ACCELQ é uma “forte escolha de testes para empresas que priorizam GenAI, automação baseada em agentes e desenvolvimento autônomo”.

“Embora o reconhecimento contínuo de liderança por analistas renomados seja um grande testemunho da nossa consistência e missão, ouvir isso dos nossos clientes como sua ‘favorita’ é realmente especial”, afirmou Mahendra Alladi, CEO da ACCELQ.

“O setor está mudando; já não somos apenas ‘impulsionados por IA’ — estamos entregando Automação de Testes Agentic, com IA generativa incorporada em todo o ciclo de vida. Isso permite que os clientes melhorem a eficiência de entrega ao usar agentes de IA que compreendem e agem com base na intenção do negócio”, acrescentou Guljeet Nagpaul, CPO da ACCELQ.

O reconhecimento da Forrester reforça de forma contundente o impulso da ACCELQ ao longo do último ano:

Global Enterprise Momentum: Impulso global no mercado corporativo: desempenho excepcional, com forte adoção por empresas da Fortune 500 em diversos setores e expansão significativa da base global de usuários.

Impulso global no mercado corporativo: desempenho excepcional, com forte adoção por empresas da Fortune 500 em diversos setores e expansão significativa da base global de usuários. Reconhecimentos da indústria: O ACCELQ Autopilot foi eleito como a “Solução de Engenharia Baseada em IA do Ano” no AI Breakthrough Awards 2025.

O ACCELQ Autopilot foi eleito como a no AI Breakthrough Awards 2025. Expansão estratégica: Ampliação da presença na Europa, Oriente Médio e África do Sul, ao mesmo tempo em que fortaleceu parcerias estratégicas para apoiar a adoção em escala corporativa.

Para mais informações ou para baixar o relatório completo, acesse accelq.com/forrester-wave-leader.

Sobre a ACCELQ

A ACCELQ é a principal plataforma de Automação de Testes Agentic, oferecendo uma solução unificada com GenAI incorporada para aplicações Web, Mobile, API, Desktop e sistemas empacotados, integrada a uma Plataforma Corporativa de Gestão de Testes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260113047352/pt/

Contato para a Imprensa:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Geosley Andrades; 415-941-3610; marketing@accelq.com