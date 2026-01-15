A ACCELQ é reconhecida como a Líder e Favorita dos Clientes no The Forrester Wave™ para Plataformas de Testes Autônomos
Pioneira em automação de testes agentic encerra um ano recorde de crescimento e conquistas, incluindo o prêmio “Solução de Engenharia Baseada em IA do Ano”
compartilheSIGA
A Forrester nomeou a ACCELQ como Líder no The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025. Este é o terceiro Wave consecutivo em que a ACCELQ é reconhecida como Líder. De forma destacada, esta avaliação deu forte ênfaseàinovação em IA generativa eàadoção por clientes no mundo real. A ACCELQ obteve as pontuações mais altas tanto em capacidades quanto em visão e foi a única plataforma reconhecida como a Favorita dos Clientes, conquistando um “reconhecimento duplo” pelo excepcional endosso dos usuários.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260113047352/pt/
ACCELQ recognized as a Leader and Customer Favorite in The Forrester Wave™?: Autonomous Testing Platforms, Q4 2025, validating its agentic, GenAI-embedded testing vision.
De acordo com o relatório da Forrester, a ACCELQ recebeu a pontuação mais alta entre todos os fornecedores avaliados na categoria Oferta Atual (Current Offering). Os analistas elogiaram a “visão e inovação impressionantes” da plataforma, destacando especificamente sua geração multimodal de testes baseada em GenAI e suas capacidades autônomas de autorreparação (self-healing). O relatório observa que a ACCELQ é uma “forte escolha de testes para empresas que priorizam GenAI, automação baseada em agentes e desenvolvimento autônomo”.
“Embora o reconhecimento contínuo de liderança por analistas renomados seja um grande testemunho da nossa consistência e missão, ouvir isso dos nossos clientes como sua ‘favorita’ é realmente especial”, afirmou Mahendra Alladi, CEO da ACCELQ.
“O setor está mudando; já não somos apenas ‘impulsionados por IA’ — estamos entregando Automação de Testes Agentic, com IA generativa incorporada em todo o ciclo de vida. Isso permite que os clientes melhorem a eficiência de entrega ao usar agentes de IA que compreendem e agem com base na intenção do negócio”, acrescentou Guljeet Nagpaul, CPO da ACCELQ.
O reconhecimento da Forrester reforça de forma contundente o impulso da ACCELQ ao longo do último ano:
- Global Enterprise Momentum: Impulso global no mercado corporativo: desempenho excepcional, com forte adoção por empresas da Fortune 500 em diversos setores e expansão significativa da base global de usuários.
- Reconhecimentos da indústria: O ACCELQ Autopilot foi eleito como a “Solução de Engenharia Baseada em IA do Ano” no AI Breakthrough Awards 2025.
- Expansão estratégica: Ampliação da presença na Europa, Oriente Médio e África do Sul, ao mesmo tempo em que fortaleceu parcerias estratégicas para apoiar a adoção em escala corporativa.
Para mais informações ou para baixar o relatório completo, acesse accelq.com/forrester-wave-leader.
Sobre a ACCELQ
A ACCELQ é a principal plataforma de Automação de Testes Agentic, oferecendo uma solução unificada com GenAI incorporada para aplicações Web, Mobile, API, Desktop e sistemas empacotados, integrada a uma Plataforma Corporativa de Gestão de Testes.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260113047352/pt/
Contato:
Contato para a Imprensa:
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Geosley Andrades; 415-941-3610; marketing@accelq.com
Fonte: BUSINESS WIRE