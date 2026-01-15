Assine
Startup LESUI360 anuncia novas funcionalidades em energia

A LESUI360, startup da Elevar Energia, anunciou o lançamento do Fast Green e do Relatório Analítico, novas funcionalidades voltadas ao fortalecimento da governança e da rastreabilidade na gestão de energia. A apresentação oficial ocorrerá em 21 de janeiro de 2026, em formato executivo.

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
15/01/2026 13:33

Startup LESUI360 anuncia novas funcionalidades em energia crédito: DINO

A LESUI360, startup estruturada no modelo Corporate Venture Builder (CVB) e pertencente à Elevar Energia, anunciou o lançamento de duas novas funcionalidades que ampliam o escopo de governança, rastreabilidade e controle na gestão de energia: Fast Green e Relatório Analítico.

As novas entregas foram desenvolvidas em um contexto de crescente complexidade regulatória, maior pressão por transparência e aumento da demanda por informações consistentes, verificáveis e alinhadas às agendas de governança corporativa e ESG. A proposta é aprofundar a forma como dados energéticos são organizados, analisados e utilizados nos processos decisórios das empresas.

As funcionalidades não operam de forma isolada. Elas se inserem em uma arquitetura mais ampla da plataforma, voltada à gestão de energia de forma independente, com foco em rastreabilidade, conformidade e visão executiva, independentemente do modelo de contratação de energia adotado pela empresa.

O lançamento marca um novo momento na consolidação da LESUI360 como infraestrutura de informação para a gestão de energia, conectando aspectos operacionais, financeiros e de sustentabilidade sob uma lógica de governança e controle.

A apresentação oficial do Fast Green e do Relatório Analítico ocorrerá em um Agenda Express, no dia 22 de janeiro de 2026, em formato online. O encontro é direcionado a executivos e profissionais envolvidos com Gestão de Energia, governança, compliance e ESG.



Website: http://www.elevarenergia.com.br

