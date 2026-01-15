IDOR adota ingresso imediato por redação

O Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (IDOR), braço científico e educacional da Rede D’Or, decidiu realizar uma ação especial voltada ao ingresso em seu curso de graduação em Enfermagem. A iniciativa marca as comemorações dos 15 anos da instituição.

Em todos os casos contemplados pela ação, o ingresso será imediato por meio de análise da redação dos candidatos. Além disso, a instituição concederá aos alunos descontos de 65% nas mensalidades até o final da graduação. A iniciativa busca acelerar a entrada de novos alunos e contribuir para a formação de profissionais de saúde em um momento estratégico para o setor.

Para Leandro Reis Tavares, vice-presidente executivo da Rede D’Or São Luiz, ação especial reforça o papel estratégico da educação na transformação da saúde no país.

“Estamos ampliando o acesso à formação em Enfermagem com qualidade e forte conexão com a prática assistencial. Essa ação celebra os 15 anos do IDOR e, ao mesmo tempo, investe no futuro da saúde, estimulando a formação de profissionais essenciais para o sistema”, afirma.

Fundado em 2010 no Rio de Janeiro, o IDOR é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo contribuir para a evolução da ciência, de forma a melhorar a condição de vida humana. Para isso, combina pesquisa, capacitação profissional e desenvolvimento tecnológico na área da saúde.

Desde sua criação, o IDOR valoriza a ciência e se mantém atento às necessidades do país na área da saúde, mobilizando seus recursos e estimulando seus pesquisadores na busca de soluções para problemas atuais e futuros. Desta forma, o Instituto trouxe importantes contribuições para a saúde pública nacional e internacional, como, por exemplo, no entendimento do papel do vírus zika nas malformações do sistema nervoso e nas pesquisas voltadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.