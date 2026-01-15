Esmeralda Praia Hotel inaugura deck suspenso em Ponta Negra

Enquanto a hotelaria de Natal (RN) segue ampliando investimentos para acompanhar a força do turismo na capital potiguar, o Esmeralda Praia Hotel acaba de entregar uma das suas novidades para 2026: a inauguração da nova área de lazer, com um deck suspenso com vista direta para o mar da Praia de Ponta Negra e enquadramento para o Morro do Careca.

A entrega reforça um movimento recente do setor, em que hotéis buscam ir além da hospedagem tradicional e passam a competir também pela experiência, com áreas “instagramáveis”, espaços de contemplação e melhorias que aumentam a percepção de valor do hóspede.

Para colaboradores do Esmeralda, o objetivo é claro: transformar momentos simples, como um fim de tarde, em parte da memória da viagem. “A gente queria que o hóspede sentisse que está no melhor ponto de Ponta Negra, com uma vista que não se encontra em qualquer outro hotel aqui perto”, afirma Amanda Correia, gerente comercial do Esmeralda Praia Hotel.

A nova área chega em um momento estratégico: alta estação, crescimento de demanda e um público cada vez mais atento ao que o hotel entrega além do quarto, especialmente entre famílias e casais que priorizam conforto, estrutura e ambientes para relaxar sem precisar sair da propriedade.

Nova área de lazer do Esmeralda aposta em estrutura inédita na região

O foco da inauguração é o deck suspenso, construído para oferecer um ângulo direto para o mar e para o Morro do Careca, cartão-postal de Natal. A proposta, segundo Ruan Henrique, supervisor de marketing do hotel, foi criar uma estrutura “diferenciada, sem equivalência imediata entre os hotéis do entorno e da região onde o Esmeralda está localizado”.

“Não é só sobre inaugurar um novo espaço, um deck. É sobre dar protagonismo para a vista que todo mundo vem buscar em Ponta Negra”, explica Ruan. “No começo, quando pensamos no deck, queríamos um lugar onde os hóspedes parassem e aproveitassem: olhar o mar, fotografar, ficar com a família e curtir o destino de verdade. Hoje, esse espaço está pronto”, complementou Gianluca, diretor-geral do hotel.

Além do novo deck, o Esmeralda também concluiu a reforma da sorveteria, que passa a integrar a experiência de lazer com uma área superior onde os hóspedes podem subir e aproveitar ainda mais a vista, em um ambiente pensado para consumo rápido, descanso e contemplação.

“A sorveteria já era um ponto querido pelos nossos hóspedes, então decidimos elevar, literalmente, essa experiência. Agora, você pega seu gelato e pode subir para curtir Ponta Negra lá de cima, com calma”, comenta o diretor-geral.

Uma entrega pensada para experiência e para o “desejo vivenciado” do hóspede

A proposta do novo espaço também atende a uma demanda cada vez mais frequente entre hóspedes: ter ambientes dentro do hotel que sejam, ao mesmo tempo, funcionais e memoráveis, seja para uma pausa ao longo do dia, seja para registrar momentos da viagem com a paisagem ao fundo.

Para o Esmeralda, a inauguração do deck suspenso e a reforma da sorveteria reforçam o posicionamento do hotel como uma opção completa em Ponta Negra, unindo localização privilegiada, estrutura de lazer e melhorias contínuas de experiência.

“É o tipo de mudança que o hóspede percebe na hora. Ele chega, olha a vista e entende que existe algo diferente aqui”, resume Gianluca Dalessandro. “A ideia é que esse espaço vire parte da rotina da hospedagem: o lugar do pôr do sol, da foto em família, do gelato depois da praia.”

Com a nova área de lazer entregue, a expectativa da gestão é fortalecer ainda mais a proposta do Esmeralda para 2026, ampliando os diferenciais que fazem o hotel competir não só por diária, mas por experiência, com vista, estrutura e ambientes que colocam Ponta Negra no centro da vivência do hóspede.