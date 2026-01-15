Stattus4 vence Prêmio Zayed de Sustentabilidade de 2026 na categoria água

A Stattus4, uma PME brasileira, foi nomeada vencedora do Prêmio Zayed de Sustentabilidade de 2026 na categoria água. A empresa foi reconhecida por sua solução de ponta em detecção de vazamentos, baseada em IA e IoT, que ajuda as concessionárias a identificar e reparar perdas de água rapidamente e em tempo real.

Por meio de seus sistemas proprietários Ada e 4Fluid, a Stattus4 oferece uma plataforma de Software como Serviço (SaaS) escalável e com inteligência artificial que monitora redes de água e prioriza reparos com base em insights de dados em tempo real. Seus sensores inteligentes, análises e ferramentas de automação permitem que as concessionárias reduzam o desperdício de água, otimizem os custos de manutenção e previnam falhas na infraestrutura, garantindo o acesso equitativo a esse recurso essencial.

Até o momento, a tecnologia da Stattus4 beneficiou mais de 4 milhões de pessoas, economizando 5,56 bilhões de litros de água por dia, monitorando 5.000 quilômetros de tubulação e identificando mais de 22.000 pontos de vazamento em potencial. A abordagem da empresa ajudou a reduzir as perdas de água não faturada em até 70%, melhorando significativamente a eficiência operacional das concessionárias.

“Ganhar o Prêmio Zayed de Sustentabilidade é uma honra incrível que reconhece dez anos de dedicação ao desenvolvimento de Inteligência Artificial (IA) para salvar a água do mundo”, disse Marília Lara, CEO e cofundadora da Stattus4, afirmou. “Este prêmio nos permitirá reinvestir em nossa empresa — em nossa IA, na expansão de nosso alcance e, principalmente, em nossos colaboradores. A paixão de nossa equipe e a confiança de nossos clientes nos trouxeram até aqui, e este reconhecimento impulsiona nossa missão de continuar perseguindo nosso propósito: salvar a água do mundo.”

A Dra. Lamya Fawwaz, diretora executiva do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, parabenizou a empresa. “O Prêmio Zayed de Sustentabilidade reconhece aqueles que protegem nossos recursos mais preciosos. A tecnologia de detecção de vazamentos com inteligência artificial da Stattus4 reduz a perda de água, fortalece a segurança hídrica e apoia o desenvolvimento sustentável de comunidades em todo o mundo. Sua inovação demonstra como a prevenção baseada em IA ajuda a proteger o abastecimento de água para as futuras gerações.”

Com o prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões e 379 mil), a Stattus4 acelerará sua expansão internacional e integrará ainda mais seu conjunto de tecnologias em uma plataforma unificada para agregar valor e melhorar o desempenho para as concessionárias de serviços públicos. A empresa planeja estabelecer um escritório na Europa, participar de grandes eventos do setor para fortalecer parcerias globais e lançar a Stattus4 Academy, um centro de treinamento online para dar suporte aos clientes e ampliar a implantação do sistema. O prêmio também viabilizará novos projetos-piloto por meio de investimentos direcionados em equipamentos, treinamento e desenvolvimento da força de trabalho, impulsionando a missão da empresa de proteger os recursos hídricos em todo o mundo.

A cada ano, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade reconhece organizações e escolas de ensino médio por suas soluções inovadoras para desafios globais. Ao longo dos últimos 18 anos, por meio de seus 128 vencedores, o Prêmio impactou positivamente mais de 400 milhões de vidas em todo o mundo. Ao reconhecer esses inovadores, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade inspira inúmeras outras pessoas a ampliarem seus esforços e criarem um efeito cascata de mudanças positivas.

