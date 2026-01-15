A PHC Corporation of North America lança o freezer TwinGuard® ECO 703VXH, trazendo nova eficiência energética para a proteção de amostras de pesquisa

A PHC Corporation of North America (PHCNA), fornecedora de soluções de armazenamento de amostras e cultivo de células da marca PHCbi na América do Norte e América Latina, uma subsidiária da PHC Holdings Corporation (TSE: 6523), lançou sua mais recente inovação em armazenamento de temperatura ultrabaixa (ULT): o TwinGuard ECO 703VXH. Este novo freezer foi projetado para oferecer maior eficiência energética e monitoramento operacional expandido para biorrepositórios, empresas biofarmacêuticas e instituições acadêmicas.

Em ambientes onde a preservação de materiais biológicos de alto valor, como vacinas, linhagens celulares e amostras terapêuticas, é fundamental, os freezers ULT desempenham um papel crucial. No entanto, os sistemas tradicionais geralmente vêm com altas demandas de energia e necessidades frequentes de manutenção, incluindo trocas regulares de filtros, o que pode aumentar os custos e o impacto ambiental. À medida que os laboratórios se esforçam para atingir metas de sustentabilidade, minimizar o tempo de inatividade e cumprir as normas regulamentares em constante evolução, soluções de armazenamento a frio mais inteligentes e eficientes tornam-se essenciais.

O TwinGuard® ECO 703VXH (números de modelo: MDF-DU703VXHA-PA [729L] / MDF-DU503VXHA-PA [528L]) surge para atender a essas demandas. Com base na reconhecida confiabilidade do 702VX, ele conta com sistemas de refrigeração independentes duplos que ajudam a garantir temperaturas ultrabaixas estáveis, mesmo que um sistema exija manutenção, fornecendo redundância crítica para proteção de amostras. O novo modelo apresenta refrigerantes naturais e compressores com controle por inversor, que limitam o consumo diário de energia a apenas 7,3 kWh1, reduzindo significativamente o impacto ambiental2 e o custo total de propriedade (total cost of ownership, TCO). A ausência de um filtro no projeto suporta um TCO mais baixo, reduzindo a necessidade de manutenção e a degradação de desempenho com filtros entupidos. Segurança e conformidade também são prioridade. O freezer inclui um painel de controle de acesso avançado com reconhecimento facial opcional e autenticação NFC, permitindo acesso seguro ao usuário e rastreabilidade digital de acordo com os requisitos de ISO e cGMP.

“O TwinGuard ECO 703VXH foi desenvolvido para ajudar os laboratórios a cumprirem as metas institucionais de energia, continuando a fornecer a proteção de amostra confiável pela qual as soluções PHCbi são conhecidas”, disse Joe LaPorte, diretor de inovação da PHCNA. “Temos orgulho de expandir os limites da tecnologia de armazenamento a frio, apoiando a inovação em ciências biológicas e reduzindo o impacto ambiental e os custos de propriedade.”

Para garantir operações ininterruptas, o TwinGuard ECO 703VXH se integra ao sistema de monitoramento LabSVIFT® da PHCbi por meio da tecnologia Gen 3, permitindo diagnósticos remotos e manutenção preditiva para ajudar a evitar tempo de inatividade inesperado.

O TwinGuard ECO 703VXH reforça o foco contínuo da PHCNA no projeto de armazenamento de amostras confiável, eficiente e compatível para pesquisa crítica e ambientes clínicos.

1 Dados internos, medidos utilizando padrões de validação internos em temperatura ambiente de 23°C, valor definido de -80°C, sem carga.

2Avaliação de desempenho de refrigerantes naturais como substitutos do CFC e HCFC em climas quentes

