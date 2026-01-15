O Brasil lidera o mundo em pesquisa global sobre segurança de identidade: O relatório RSA ID IQ revela as principais ameaças à identidade

Um novo relatório global da RSA, líder em identidade com foco em segurança, revela que a identidade foi responsável por violações de dados mais frequentes e mais caras neste ano em comparação ao anterior. O Relatório RSA ID IQ 2026 apresenta insights críticos de mais de 2.100 profissionais de cibersegurança, identidade e gerenciamento de acesso (IAM) e TI sobre a frequência com que falhas de identidade impactam as organizações, os efeitos financeiros sofridos quando isso ocorre, as percepções sobre o potencial da IA na cibersegurança, os fatores que limitam o crescimento da autenticação sem senha e muito mais. O relatório também detalha diferenças importantes que distinguem as organizações brasileiras de seus pares globais.

As principais conclusões incluem:

A frequência de violações de identidade disparou : 69% das organizações sofreram uma violação relacionadaàidentidade nos últimos três anos, um aumento de 27 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Esse crescimento relativo de 64% sugere um aumento nos ataques bem-sucedidosàidentidade, uma melhor detecção ou notificação — ou ambos. Em qualquer cenário, o relatório mostra que o ambiente de risco de identidade se tornou ainda mais perigoso.

: 69% das organizações sofreram uma violação relacionadaàidentidade nos últimos três anos, um aumento de 27 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Esse crescimento relativo de 64% sugere um aumento nos ataques bem-sucedidosàidentidade, uma melhor detecção ou notificação — ou ambos. Em qualquer cenário, o relatório mostra que o ambiente de risco de identidade se tornou ainda mais perigoso. Os custos das violações de identidade aumentaram : 45% das organizações afirmaram que o custo de uma violação relacionadaàidentidade superou o custo típico de uma violação conforme definido pela IBM. Notavelmente, 24% disseram que os custos ultrapassaram US$ 10 milhões, um aumento de três pontos percentuais em relaçãoàpesquisa do ano anterior.

: 45% das organizações afirmaram que o custo de uma violação relacionadaàidentidade superou o custo típico de uma violação conforme definido pela IBM. Notavelmente, 24% disseram que os custos ultrapassaram US$ 10 milhões, um aumento de três pontos percentuais em relaçãoàpesquisa do ano anterior. Desvio do help desk de TI e ataques de engenharia social são uma das principais ameaças : Após violações de grande repercussão na MGM Resorts, Caesars Entertainment Group e Marks & Spencer, originadas nos help desks de TI, 65% das organizações estão seriamente preocupadas com um ataque semelhante, e 51% consideram os ataques de bypass do service desk como seu risco mais significativo.

: Após violações de grande repercussão na MGM Resorts, Caesars Entertainment Group e Marks & Spencer, originadas nos help desks de TI, 65% das organizações estão seriamente preocupadas com um ataque semelhante, e 51% consideram os ataques de bypass do service desk como seu risco mais significativo. O Brasil lidera globalmente em autenticação sem senha: Mais usuários brasileiros dependem principalmente de métodos passwordless como forma primária de autenticação do que seus pares em todo o mundo. Metade dos respondentes brasileiros relata utilizar autenticação sem senha pelo menos metade do tempo, nove pontos percentuais acima da tendência global.

Otimismo e adoção de IA na cibersegurança: O setor de cibersegurança é amplamente otimista em relaçãoàIA, com 83% esperando que ela beneficie mais a cibersegurança do que o cibercrime nos próximos três anos. Esse otimismo se traduz em ação: 91% das organizações planejam implementar IA em seu stack tecnológico neste ano, um aumento de 12 pontos percentuais ano a ano. O Brasil apresenta uma visão única sobre a IA: o país mostra a maior probabilidade de organizações integrarem alguma forma de IA em seus stacks tecnológicos no próximo ano, mas também a maior frequência de usuários que acreditam que a IA ajudará mais o cibercrime do que a cibersegurança.

“O Relatório RSA ID IQ 2026 reforça que a identidade falha em muitas organizações, e com muita frequência”, afirmou Greg Nelson, CEO da RSA. “A probabilidade de uma violação — e o custo da inação — são altos demais para que líderes aceitem o status quo. Em vez disso, essas novas descobertas devem incentivar as organizações a agirem rapidamente para se manterem seguras.”

“As violações de identidade explodiram em 2026, impactando de 42% para 69% das organizações em apenas um ano, com a engenharia social em suporte técnico emergindo como um novo vetor de ataque importante”, disse Laura Marx, diretora de Marketing e Crescimento da RSA. “É urgente que os líderes usem esses dados para avaliar suas capacidades de segurança de identidade e priorizar as ações necessárias para se manterem protegidos.”

“O Relatório RSA ID IQ 2026 demonstra por que a identidade é tão crítica para a segurança organizacional e por que as empresas precisam priorizar a proteção de todo o seu ecossistema de identidades”, afirmou David Audiffred, Country Manager da RSA no Brasil. “Os líderes de segurança brasileiros devem baixar o relatório para entender as tendências que estão moldando a segurança de identidade no mundo e como as organizações brasileiras se destacam das demais.”

