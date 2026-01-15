Primient adquire participação integral da Primient Covation, LLC

A Primient, líder global em biomanufatura, anunciou hoje que firmou um acordo para adquirir a participação remanescente na Primient Covation, LLC (“Primient Covation”), tornando-se a única proprietária da empresa e marcando um novo e empolgante capítulo no crescimento da Primient dentro da bioeconomia.

Essa aquisição representa o próximo passo da estratégia da Primient para fortalecer sua posição de liderança em biomanufatura e se baseia em anúncios recentes, incluindo a parceria da Primient com a Sustainea e a criação do empreendimento iPROOF. A Primient Covation se destaca como uma força líder no setor de biomanufatura dos Estados Unidos, reconhecida por sua ampla expertise em biomanufatura e fermentação. A empresa foi fundada em 2000 para atender a diversos mercados finais, incluindo cosméticos e cuidados pessoais, têxteis, moda, revestimentos, fluidos funcionais e outras aplicações, com Bio-PDO (1,3-propanodiol), sob as marcas Zemea® e Susterra®. A Primient Covation fornece soluções renováveis de base biológica para mercados em todo o mundo.

“A aquisição, pela Primient, da participação remanescente na Primient Covation é um reflexo do nosso compromisso em fortalecer nossa posição de liderança em biomanufatura. Estamos envolvidos como proprietários desde o início, portanto conhecemos bem esse negócio e acreditamos fortemente em seu potencial de crescimento”, afirmou Jim Stutelberg, CEO da Primient. “Determos 100% da Primient Covation terá um papel importante na aceleração do nosso crescimento em biomanufatura industrial, que se tornou um foco estratégico cada vez mais relevante para os Estados Unidos e para o restante do mundo.”

A Primient Covation era anteriormente uma joint venture com controle compartilhado com o Huafon Group e opera nas instalações da Primient em Loudon, Tennessee. A Primient e a Huafon esperam concluir a transação durante o primeiro trimestre do ano-calendário de 2026, sujeita às aprovações regulatórias usuais.

Sobre a Primient:

A Primient é líder no setor de soluções para a bioeconomia, dedicada a oferecer soluções inovadoras e sustentáveis. Nosso compromisso com a excelência e nossa visão estratégica nos impulsionam a melhorar continuamente e expandir nossas capacidades. A empresa produz derivados de milho utilizados em uma ampla variedade de aplicações, incluindo bebidas carbonatadas, produtos de confeitaria, aplicações em embalagens e ração animal para algumas das marcas de alimentos e bebidas mais reconhecidas do mundo. A Primient emprega aproximadamente 1.800 pessoas em seis unidades de manufatura nos Estados Unidos e no Brasil. Para mais informações, acesse www.primient.com.

