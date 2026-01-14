Pesquisa da Paysafe aponta crescimento de apostas na Copa do Mundo de 2026

Segundo uma pesquisa divulgada hoje pela plataforma líder em pagamentos Paysafe (NYSE: PSFE), 19% dos consumidores globais interessados em acompanhar a Copa do Mundo de 2026, que acontece em meados do ano, planejam fazer sua primeira aposta online durante o torneio de futebol. O relatório All the Ways Players Pay: World Cup 2026 também indica que a reputação da marca e a oferta de pagamentos flexíveis e confiáveis serão cruciais para que as casas de apostas online consigam converter e reter apostadores novos e mais experientes.

Com a Copa do Mundo retornandoàAmérica do Norte pela primeira vez desde 1994, há um forte apetite por apostas online nos países-sede — Estados Unidos, México e Canadá — assim como na Europa e na América Latina, com 60% dos fãs globais planejando apostar. Nos estados norte-americanos onde as apostas esportivas são legais, 62% pretendem apostar, sendo que 29% farão sua primeira aposta. A expectativa é de um crescimento ainda maior no México, onde 68% planejam apostar, incluindo 26% pela primeira vez. Já no Canadá, 46% dos moradores de Ontário esperam apostar, com 9% de novos apostadores.

O interesse também é robusto em outros países, especialmente em mercados recentemente regulamentados como o Brasil (66% planejam apostar) e, sobretudo, o Peru (85%). A procura também é alta em jurisdições europeias maduras, como Itália (64%) e Reino Unido (60%).

As operadoras podem posicionar melhor suas casas de apostas para converter jogadores ao focar na reputação da marca e na infraestrutura de pagamentos. Ao escolher uma casa de apostas para a Copa do Mundo, a confiança na marca é fundamental (prioridade para 38%), mas pagamentos rápidos (fator para 33%) superam todos os outros critérios, incluindo chances de ganho, promoções, experiência do usuário e oferta de eventos esportivos. Em alguns mercados, como o Peru, os apostadores consideram a rapidez no saque (38%) ainda mais importante do que a reputação da casa de apostas (34%).

Outros fatores relacionados a pagamentos também são quase tão decisivos na escolha da plataforma: 24% dos apostadores globais priorizam depósitos rápidos e 22% a disponibilidade de métodos de pagamento preferidos.

Às vésperas da Copa do Mundo, há um forte incentivo para que as operadoras maximizem as opções de pagamento. Embora os cartões de débito sejam a preferência global (39%) — com índices ainda maiores em mercados que restringem cartões de crédito, como o Reino Unido (53%) e o estado de Massachusetts, nos EUA (56%) — os métodos de pagamento alternativos (APMs) são altamente populares.

Enquanto alguns APMs, como o eCash, ainda são relativamente nichados (preferência de 17%), 27% dos jogadores preferem opções de pagamento via banco ou transferências bancárias, e 25% favorecem carteiras digitais. Em alguns mercados, como o Peru, as carteiras digitais já são a principal escolha (36%).

A localização dos pagamentos se mostra fundamental em todos os mercados, com 19% preferindo um método de pagamento local (LPM). Esse percentual é ainda maior em mercados com marcas fortes de LPM, como o Brasil, onde a solução de pagamento instantâneo Pix, do Banco Central, será a principal escolha dos apostadores (48%).

Com o torneio durando cinco semanas, é essencial que as operadoras mantenham os jogadores engajados — e uma experiência de pagamento confiável é decisiva. Globalmente, 88% dos apostadores mudariam de casa de apostas após uma experiência negativa, com jogadores dos Estados Unidos e do Equador sendo particularmente sensíveis (ambos com 93%).

Zak Cutler, presidente de Global Gaming da Paysafe, comentou: “Com o espaço de apostas online regulamentadas abrangendo novos mercados na América do Norte e na América Latina, a Copa do Mundo de 2026 será o maior torneio até hoje para as casas de apostas online, oferecendo uma oportunidade incomparável de conquistar novos clientes e fortalecer relacionamentos existentes. Nossa pesquisa mais recente indica que, para otimizar a aquisição e a retenção de jogadores, as operadoras precisam aprimorar seus caixas de pagamento, pois os pagamentos serão de importância central durante todo o torneio — e além.”

Sobre o relatório de pesquisa All the Ways Players Pay: World Cup 2026 da Paysafe

O relatório de pesquisa foi baseado em uma pesquisa conduzida em nome da Paysafe pela Sapio Research com 3.850 entrevistados em idade legal para jogos de azar e interessados em acompanhar a Copa do Mundo de 2026 (de alguma forma), nos Estados Unidos (Flórida, Kansas, Massachusetts, Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia), México e Canadá (Ontário), além de Brasil, Bulgária, Equador, França, Alemanha, Itália, Peru e Espanha. As entrevistas foram realizadas online pela Sapio Research em novembro de 2025, por meio de convite por e-mail e questionário online.

O relatório completo pode ser baixado aqui: https://www.paysafe.com/en/all-the-ways-players-pay-world-cup-2026-edition/.

Sobre a Paysafe

A Paysafe é uma plataforma líder em pagamentos, com ampla experiência no atendimento a comerciantes e consumidores nos setores globais de entretenimento. Seu principal propósito é permitir que empresas e consumidores se conectem e realizem transações de forma fluida, por meio de recursos líderes do setor em processamento de pagamentos, carteiras digitais e soluções de dinheiro online. Com 30 anos de experiência em pagamentos online, um volume anualizado de transações de US$ 152 bilhões em 2024 e aproximadamente 3.000 colaboradores distribuídos em mais de 12 países, a Paysafe conecta empresas e consumidores por meio de 260 tipos de pagamento em 48 moedas ao redor do mundo. Entregues por uma plataforma integrada, as soluções da Paysafe são voltadas para transações iniciadas em dispositivos móveis, análises em tempo real e a convergência entre pagamentos físicos e online. Mais informações estão disponíveis em www.paysafe.com.

