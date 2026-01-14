Novo estudo da Experian revela papel essencial da IA ??no setor de empréstimos e principais fatores que impulsionam sua adoção acelerada por instituições financeiras

Um recente Relatório sobre Percepções de IA da Experian indicando entrevistas de mais de 200 tomadores de decisão em importantes instituições financeiras sobre suas estratégias de investimento em IA, oferece importantes informações sobre a adoção da IA ??e os resultados esperados ao investir nesta tecnologia. Cabe destacar que a adoção da IA ??entre as instituições financeiras vem se acelerando, já que 84% dos entrevistados identificam a tecnologia de IA como crucial ou de alta prioridade para sua estratégia de negócios nos próximos dois anos.

Para ressaltar ainda mais a importância estratégica da IA, impressionantes 89% afirmam que ela irá desempenhar um papel crucial em todo o ciclo de crédito. Os resultados do estudo esclarecem este papel, apresentando vários resultados essenciais que os entrevistados esperam ao investir em IA, incluindo maior eficiência operacional, maior precisão na tomada de decisões de crédito e mitigação de riscos mais eficaz.

"Este estudo nos ajuda a entender melhor os fatores que impulsionam os enormes investimentos e cada vez mais acelerados em IA entre nossos clientes de instituições financeiras", disse Vijay Mehta, Vice-Presidente Executivo de Soluções Globais e Análises da Experian Software Solutions. "Também temos uma noção dos fatores que precisam considerar, como o ambiente regulatório em torno da IA ??e da qualidade dos dados, duas áreas em que a Experian possui ampla experiência para ajudar."

Qualidade de dados: A pedra angular do sucesso da IA

Outros fatores também influenciam as tomadas de decisão dos entrevistados, uma vez que 73% deles estão preocupados com o ambiente regulatório em torno da IA ??e 65% consideram a disponibilidade de dados prontos para IA como um dos maiores desafios. De fato, a qualidade dos dados é considerada pelos entrevistados como o fator mais importante que influencia a confiança nos provedores ao escolher um parceiro de IA.

"As altas qualificações quanto ao ambiente regulatório eàqualidade dos dados evidenciam a necessidade de uma IA explicável, que elimina qualquer percepção de IA como uma 'caixa preta', gera confiança e cumpre com as mais altas normas de conformidade", disse Mehta. "A principal conclusão é que os provedores que oferecem soluções de IA devem fornecer produtos e serviços transparentes e inclusivos, com tecnologia de IA e orientados por dados mais precisos."

A vantagem da Experian: Ecossistema de dados e análises avançadas

"As preocupações levantadas pelos participantes da pesquisa refletem em grande medida os pontos fortes da Experian: proporcionar um ecossistema de dados líder do setor e análises avançadas que acelerem o desenvolvimento de modelos, tomadas de decisão e estratégias de entrada no mercado, além de proteger a identidade em tempo real e prevenir fraudes", disse Mehta. "Com os recentes avanços em IA em nossa plataforma Experian Ascend, oferecemos agora sistemas inteligentes e proativos que antecipam as necessidades dos clientes e detectam riscos. Estes sistemas revelam oportunidades de negócios em tempo real e, em última análise, propiciam um retorno sobre investimento (ROI) demonstrável."

Metodologia

O Relatório sobre Percepções de IA foi conduzido pela Phronesis Partners e incluiu 200 importantes tomadores de decisão em instituições financeiras de liderança.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que proporciona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar suas metas financeiras e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para aproveitar o poder dos dados e inovar. Como uma empresa do índice FTSE 100 com ações cotadas na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), temos uma equipe de 22.500 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa se situa em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

Experian e as marcas Experian utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas da Experian e suas afiliadas. Outros nomes de produtos e empresas aqui citados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

