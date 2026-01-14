Assine
Mundo Corporativo

Think lança plataforma Cortex para acelerar ROI em operações multicloud e de TI

Think Cortex é uma plataforma de suporte aos serviços da empresa, que tem como base a tecnologia de IA Agêntica

Publicidade
DI
DINO
14/01/2026 17:43

A Think, especialista em cloud, dados e cibersegurança, anuncia o lançamento do Think Cortex, plataforma desenvolvida para aumentar o retorno sobre investimento (ROI) em operações de TI por meio de automação inteligente, unificação de ambientes multicloud e governança contínua. Baseada em IA Agêntica, a solução identifica eventos, toma decisões e executa ações automaticamente, reduzindo custos, elevando produtividade e acelerando entregas. 

Marco Lorena, CEO da Think, destaca que o Cortex é uma plataforma de suporte aos serviços da empresa criada com claro foco financeiro. “As empresas precisam transformar o gasto de TI em valor real. O Cortex reduz desperdícios, aumenta eficiência operacional e acelera ROI. Ele fortalece nossa capacidade de entregar ganhos mensuráveis tanto na operação quanto no resultado final do cliente.”

O Cortex integra, em um único ecossistema, as soluções da Think para ambientes multicloud e on-premises, seguindo o conceito de Super Cloud. A plataforma utiliza arquitetura modular, APIs abertas e integração nativa ao Cloud Wiser, solução de FinOps que otimiza custos e melhora a previsibilidade orçamentária.

Daniel Carrasco, CTO da Think, ressalta as novidades técnicas do Cortex. “Trata-se de uma plataforma desenhada para evolução contínua. A combinação de IA Agêntica, automação profunda, interoperabilidade via APIs e suporte nativo ao Model Context Protocol cria uma camada inteligente capaz de operar, aprender e se adaptar. Isso melhora a performance, estabilidade e a velocidade de inovação dos nossos clientes”, afirma.

Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

  • Redução de 40% a 70% nos custos operacionais, impulsionada por práticas de FinOps e automação inteligente;
  • Aumento de até cinco vezes na velocidade de atendimento, reduzindo time-to-value;
  • Melhoria acima de 50% na qualidade dos serviços, com detecção proativa de falhas e observabilidade avançada;
  • Ganhos diretos de produtividade, com Digital Desk omnichannel e bots que automatizam triagem e suporte.

