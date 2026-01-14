500 Global anuncia a promoção de Mei Chel Tan na Global Managing Partner

A 500 Global, uma das empresas de venture capital mais ativas do mundo1, anunciou hoje a promoção de Mei Chel Tan ao cargo de Global Managing Partner. Sua nomeação reflete tanto sua liderança na expansão da presença da 500 Global em regiões de alto crescimento quanto a aceleração da transformação impulsionada pela inteligência artificial, que está posicionando mercados emergentes e em estágio inicial como protagonistas da próxima era de crescimento global.

Mei Chel ingressou na 500 Global em 2016 e foi nomeada Partner em 2023. Ao longo da última década, ela ajudou a moldar a expansão da empresa na Ásia, Europa, Oriente Médio e África — liderando o lançamento de fundos e veículos de investimento iniciais na Ásia, estratégias de entrada em novos mercados, diagnósticos nacionais de ecossistemas e a orientação de governos e instituições na tradução de prioridades de desenvolvimento em roteiros acionáveis de investimento e transformação digital. Seu trabalho tem sido focado na criação de fundos early-stage personalizados, programas para fundadores e infraestruturas de ecossistema que impulsionam o crescimento econômico sustentável liderado pela tecnologia.

Sua promoção ocorre em um momento decisivo para os mercados globais. A 500 Global observa que governos, investidores soberanos e instituições de desenvolvimento estão cada vez mais priorizando a integração entre empreendedorismo e inteligência artificial,àmedida que mudanças demográficas, realinhamentos nas cadeias de suprimentos e a rápida digitalização remodelam a competitividade nacional. Até 2040, espera-se que 3 bilhões de novos usuários da internet entrem online2, a maioria oriunda de mercados emergentes. Ao mesmo tempo, as economias globais podem destravar trilhões de dólares em valor anual adicional por meio da adoção de IA3, com os mercados emergentes — projetados para responder por 65% do crescimento econômico global até 2035 — desempenhando um papel central4. Para a 500 Global, a combinação entre IA e empreendedorismo gera poderosos efeitos multiplicadores: criação de novas indústrias, aumento de produtividade, aceleração das exportações e diversificação econômica de longo prazo. Como resultado, os ecossistemas de inovação tornaram-se fundamentais para a competitividade nacional e regional.

“À medida que a IA se torna a camada de infraestrutura da economia global, os fundadores precisam de ecossistemas capazes de sustentar escala impulsionada por IA. Mei Chel foi fundamental para moldar a abordagem comercial da 500 Global no desenvolvimento de mercados, transformando a mudança de plataforma trazida pela IA em oportunidades de investimento e geração de valor de longo prazo em regiões de alto crescimento”, afirmou Christine Tsai, CEO e sócia fundadora da 500 Global.

“Mei Chel demonstrou como o capital privado pode ir além do investimento em empresas individuais para ajudar a construir as bases de mercado — talentos, infraestrutura e alinhamento regulatório — que viabilizam um crescimento escalável liderado por tecnologia”, disse Courtney Powell, sócio-gerente e COO da 500 Global. “Sua liderança mostra como o capital estratégico pode acelerar a evolução de ecossistemas inteiros em polos de inovação atrativos para investimento.”

A 500 Global reafirma seu compromisso de investir em fundadores de alto potencial e de colaborar com governos e organizações internacionais para construir ecossistemas de inovação resilientes e competitivos, por meio de fundos de venture capital, programas de formação de fundadores e iniciativas de desenvolvimento de mercado que apoiam a transformação econômica. Instituições interessadas em colaborações estratégicas são convidadas a se engajar com a 500 Global em parcerias de longo prazo voltadas ao desenvolvimento de ecossistemas.

Sobre a 500 Global

A 500 Global é uma empresa de venture capital multiestágio, com US$ 2,2 bilhões em ativos sob gestão5, que investe em fundadores que constroem empresas de tecnologia de rápido crescimento. A empresa atua em mercados nos quais tecnologia, inovação e capital podem destravar valor de longo prazo e impulsionar o crescimento e o desenvolvimento econômico. A 500 Global trabalha em estreita colaboração com stakeholders estratégicos e assessora governos sobre as melhores formas de apoiar ecossistemas empreendedores e o desenvolvimento econômico em mercados emergentes. A 500 Global já apoiou mais de 5.000 fundadores, representando mais de 3.000 empresas que operam em mais de 80 países. A empresa investiu em mais de 35 companhias avaliadas em mais de US$ 1 bilhão e em 160 empresas avaliadas em mais de US$ 100 milhões (incluindo empresas privadas, públicas e já desinvestidas), conforme dados de 30 de junho de 2025. A 500 Global lançou mais de 200 turmas de programas para startups em 24 mercados, acelerou 4.000 startups e mentorou 6.000 fundadores. Seus mais de 180 colaboradores estão distribuídos em mais de 23 países e trazem experiência como empreendedores, investidores e operadores em algumas das principais empresas de tecnologia do mundo.

