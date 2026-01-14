Alta Semper garante US$ 57,5 milhões do Grupo BEI e da IFC para o Growth Fund II, ampliando o acesso à saúde na África

A Alta Semper Capital LLP (“Alta Semper”), empresa de capital privado sediada em Londres e focada em investimentos nos setores de saúde e consumo em mercados de alto crescimento, anunciou hoje que garantiu US$ 57,5 milhões em compromissos para o Alta Semper Growth Fund II. Esses compromissos vêm de um consórcio de investidores que inclui o Grupo Banco Europeu de Investimento (BEI) e a International Finance Corporation (IFC). Essa parceria histórica foi formalizada hoje mais cedo em uma cerimônia de assinatura realizada em um ministério do governo no Cairo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260113105396/pt/

Andew McDowell (EIB), Cheick Oumar Sylla (IFC), Gelsomina Vigliotti (EIB), Rania Al-Mashat (Minister of Planning, Economic Development and International Cooperation of Egypt), Bassel Rahmy (MSMEDA), Afsane Jetha (CEO, Alta Semper) and Mark Bryson-Richardson MBE (British Ambassador to Egypt) at the signing ceremony in Cairo. (Photo: AETOSWire)

O Grupo BEI, composto pelo Banco Europeu de Investimento e pelo Fundo Europeu de Investimento, comprometeu US$ 37,5 milhões, enquanto a IFC comprometeu US$ 20,0 milhões. Esse marco representa uma conquista significativa na jornada de captação do fundo e reforça o sólido apoio institucionalàestratégia de investimento diferenciada da Alta Semper.

O Alta Semper Growth Fund II tem como meta um tamanho total de US$ 150 milhões. O fundo foca na expansão de empresas líderes de mercado nos setores de saúde e consumo, que ampliam o acesso a produtos e serviços acessíveis e de alta qualidade na África e em outros mercados de crescimento selecionados. O fundo dá ênfase especialàatenção primária, medicina preventiva, diagnósticos, dispositivos médicos, saúde digital, plataformas de bem-estar do consumidor e tecnologias disruptivas.

O investimento do BEI está fortemente alinhado ao Pacote de Investimentos Global Gateway UE-África eàEstratégia Global de Saúde da União Europeia, apoiando sistemas de saúde resilientes e a capacidade de manufatura regional. O compromisso da IFC dá continuidade a uma parceria de longa data, tendo atuado anteriormente como investidora âncora no Alta Semper Fund I. Isso reflete um mandato compartilhado de promoção do desenvolvimento do setor privado, da geração de empregos e da equidade em saúde nos mercados emergentes.

Além do BEI e da IFC, a MSMEDA, autoridade governamental do Egito, participou da cerimônia de assinatura para representar seu próprio compromisso com o fundo. Com conclusão prevista para os próximos meses, o envolvimento da MSMEDA apoia o crescimento de empresas de médio porte, especialmente nos setores de saúde e bens de consumo, viabilizando importantes oportunidades de emprego no Egito.

Em conjunto, esses compromissos fornecerão capital paciente de longo prazo para negócios de alto impacto nas regiões do MENA e da África Subsaariana. Espera-se que o fundo contribua para o crescimento econômico inclusivo, fortaleça cadeias de suprimentos locais, promova elevados padrões de ESG e apoie milhares de empregos em seu portfólio.

A Alta Semper já iniciou a alocação de capital do Growth Fund II em ativos de alto impacto. Entre eles estão a MYDAWA, principal plataforma de saúde digital da África Oriental, e o Allmed Group, empresa global de dispositivos médicos especializada em soluções de purificação do sangue e cuidados renais.

Comentando o anúncio, Afsane Jetha, sócia-gerente e CEO da Alta Semper, disse:

“Garantir compromissos do Grupo BEI e da IFC é um forte reconhecimento da estratégia e do histórico da Alta Semper. Essas parcerias ampliam significativamente nossa capacidade de escalar negócios de saúde e consumo de alta qualidade, acelerar a adoção de tecnologia e aprofundar nosso impacto local. Nossa ambição é ajudar a construir ecossistemas de saúde resilientes, equitativos e preparados para o futuro, que gerem resultados significativos para as comunidades e retornos atrativos para nossos investidores.”

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260113105396/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Gulshan Batool (info@altasemper.com)