CYMA estrutura caminhos de viabilização para ampliar valor de ativos urbanos

Em um mercado em que parte das incorporadoras prioriza áreas prontas para desenvolvimento imediato, cresce o interesse por ativos urbanos com potencial não explorado. A CYMA, uma empresa do grupo Cyrela, atua nesse segmento ao desenvolver processos de viabilização para transformar oportunidades urbanas em projetos estruturados, aplicando método, governança e execução.

A companhia afirma que sua atuação combina inteligência urbana, leitura regulatória, análise técnica e capacidade operacional, estruturando soluções sob medida para cada ativo. O objetivo é oferecer previsibilidade e segurança ao processo, com foco em valor justo, liquidez e novas possibilidades de uso.

Para Cassio Mantelmacher, CEO da CYMA, o diferencial está em tratar cada caso como um projeto único, com estratégia personalizada e padrão de entrega.

“Muitos ativos têm valor e vocação, mas precisam de um caminho bem construído para revelar esse potencial. A CYMA entra com método, governança e execução para transformar essa vocação em um projeto viável e seguro”, afirma.

Segundo o executivo, a empresa desenvolveu um modelo de trabalho que prioriza clareza, coordenação e previsibilidade do início ao fim.

“Cada ativo pede uma estratégia específica. Nosso papel é desenhar a melhor abordagem para cada caso e conduzir a execução com eficiência, com o padrão operacional e a disciplina de entrega que fazem parte da experiência do grupo”, explica Mantelmacher.

A CYMA destaca que esse modelo amplia o repertório de oportunidades em regiões estratégicas e contribui para a renovação urbana, criando espaço para novos empreendimentos e usos com impacto positivo para o entorno.

“Quando a estratégia é bem desenhada e a execução é consistente, o resultado é geração de valor para proprietários e investidores e mais dinamismo para as cidades. É um processo que fortalece todo o ecossistema imobiliário”, complementa o CEO.

A empresa reforça que sua atuação se apoia na combinação entre diagnóstico, estratégia e execução, oferecendo caminhos estruturados para ativos urbanos com vocação latente.