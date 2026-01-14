Assine
Mundo Corporativo

Varejo de vestuário projeta crescimento mesmo com desafios

O varejo de vestuário no Brasil apresenta expectativa de crescimento mesmo diante de um cenário econômico marcado por desafios. A avaliação consta em estudo divulgado pelo IEMI (Inteligência de Mercado), que analisou o desempenho recente do setor e as condições que influenciam o consumo de moda no país.

Repórter
14/01/2026 15:21

crédito: DINO

O relatório do IEMI aponta que o consumo de vestuário continua relevante dentro do varejo nacional, com participação expressiva do segmento feminino. Segundo a análise, estratégias voltadas ao ajuste de portfólio, eficiência operacional e adequação da oferta às demandas do consumidor têm sido determinantes para sustentar o desempenho do setor.

Conforme o levantamento, o setor de vestuário mantém perspectiva positiva, apoiada principalmente na adaptação das empresas às mudanças no comportamento do consumidor e às condições do mercado. O estudo destaca que fatores como custos elevados, inflação e maior cautela nas compras seguem presentes, mas não impedem a projeção de crescimento do varejo.

Ainda conforme o estudo, observa-se uma reorganização gradual das decisões de compra, com maior atenção ao custo-benefício e à funcionalidade das peças. Esse movimento influencia diretamente como o varejo estrutura suas coleções e distribui seus investimentos, priorizando categorias com maior aderência ao uso cotidiano.

Para Fernanda Almeida, especialista em moda e comportamento de consumo, os dados apresentados pelo IEMI ajudam a compreender essa dinâmica do mercado. “Quando o estudo aponta que o crescimento do varejo está relacionado à adaptação das empresas e ao novo perfil do consumidor, isso se reflete na valorização de peças que oferecem maior versatilidade. Dentro desse contexto, categorias como vestidos casuais longos acabam sendo associadas à busca por roupas que acompanhem diferentes momentos da rotina, sem a necessidade de compras direcionadas a uma única ocasião”, afirma.

Segundo a especialista, esse comportamento reforça uma tendência de consumo mais racional. “O consumidor segue adquirindo vestuário, mas com critérios mais claros. Isso impacta diretamente o mix de produtos do varejo, que passa a equilibrar funcionalidade, frequência de uso e adequação ao cotidiano”, analisa.

O estudo do IEMI ressalta que a expectativa de crescimento do varejo de vestuário está ligada à capacidade do setor de responder a essas transformações. Mesmo diante de um ambiente econômico desafiador, o relatório indica que o mercado segue encontrando caminhos para manter sua relevância dentro do consumo brasileiro.



Website: https://anellimn.com

