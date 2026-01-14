A WEP Clinical adquire a CRO holandesa Siron Clinical e amplia sua capacidade global de condução de estudos clínicos de Fase I–IV

A WEP Clinical (WEP), uma organização de pesquisa por contrato (CRO) de serviço completo, anuncia a aquisição da Siron Clinical (Siron), uma CRO europeia com sede na Holanda, especializada em operações clínicas flexíveis e de alta qualidade para empresas de biotecnologia. A aquisição amplia a presença global da WEP e fortalece sua capacidade de oferecer soluções completas de estudos clínicos de Fase I–IV em áreas terapêuticas complexas, raras e especializadas.

Fundada no ano 2000, a Siron tem sede na Holanda, com escritórios adicionais na Bélgica e na Alemanha, além de profissionais de pesquisa clínica distribuídos por toda a Europa e o Oriente Médio. A empresa é especializada em operações clínicas, incluindo gerenciamento de projetos, monitoramento clínico, garantia da qualidade e submissões regulatórias. A Siron já apoiou mais de 120 estudos e possui um sólido histórico em doenças órfãs, pesquisa pediátrica e estudos com dispositivos médicos.

Jaswinder Khera, fundador e CEO da WEP, declarou:

“Esta aquisição representa um marco significativo na evolução dos nossos serviços de CRO. Ao combinar a infraestrutura global da WEP com a profunda expertise operacional da Siron em indicações complexas e de nicho, podemos oferecer aos patrocinadores um suporte integrado desde o desenvolvimento em fases iniciais até a pesquisa pós-aprovação. Nossa cultura, valores e compromisso compartilhados com a excelência na execução tornam este um encaixe estratégico ideal, e estamos entusiasmados em acelerar juntos a inovação e o impacto.”

Jan Balemans, fundador e CEO da Siron, declarou:

“Ao nos juntarmosàWEP, nossos clientes passam a ter acesso a um portfólio ampliado de serviços e a um alcance global maior, preservando ao mesmo tempo a abordagem flexível e prática que valorizam. Compartilhamos o compromisso da WEP com qualidade, transparência e foco no paciente e, juntos, ofereceremos uma solução mais robusta e escalável para patrocinadores de biotecnologia em todo o mundo.”

A Siron será integradaàdivisão de Ensaios Clínicos da WEP, fortalecendo as capacidades existentes da WEP em desenho de estudos, estratégia regulatória, start-up, recrutamento de pacientes, condução dos estudos e encerramento. Os clientes se beneficiarão de um grupo maior de CRAs experientes, gerentes de projeto e líderes operacionais, além das ofertas mais amplas da WEP em acesso a tratamentos e comercialização.

A WEP é uma CRO global com expertise no desenho, gerenciamento e execução de estudos clínicos em diversas áreas terapêuticas. Com forte foco em gerenciamento proativo de projetos, integridade científica e conformidade regulatória, a WEP apoia empresas farmacêuticas e de biotecnologia a levar terapias que transformam vidas ao mercado de forma eficiente e segura.

A Siron é uma CRO europeia que oferece expertise em operações clínicas flexíveis e escaláveis para organizações de biotecnologia. Com mais de duas décadas de experiência na execução de estudos clínicos complexos, a Siron entrega conhecimento local, suporte prático e soluções adaptáveis ao longo de toda a jornada de desenvolvimento clínico.

