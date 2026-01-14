Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Reforma Tributária impulsiona ajustes em modelos de ERP

Com o início da Reforma Tributária em 2026, empresas de tecnologia ajustam modelos de implantação de sistemas de gestão para facilitar a adoção por indústrias em um período de transição fiscal.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
14/01/2026 14:13

compartilhe

SIGA
x
Reforma Tributária impulsiona ajustes em modelos de ERP
Reforma Tributária impulsiona ajustes em modelos de ERP crédito: Shutterstock

O início de 2026 marca uma nova etapa para as indústrias brasileiras com a entrada em vigor da Reforma Tributária. As mudanças no sistema de impostos, que fazem parte da reforma aprovada nos últimos anos, alteram a forma de apuração e gestão tributária das empresas, exigindo maior organização das informações e dos processos internos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo informações disponíveis no portal do Governo Federal, a Reforma Tributária tem como objetivo simplificar a tributação sobre o consumo, unificando tributos e impactando diretamente a forma como as empresas controlam suas operações fiscais e financeiras.

Além dos aspectos fiscais, o novo cenário aumenta a importância de sistemas de gestão capazes de centralizar informações operacionais, financeiras e tributárias, especialmente em um contexto de maior exigência por controle e rastreabilidade de dados.

Diante desse cenário, empresas de tecnologia que atuam no mercado industrial passaram a ajustar seus modelos de contratação e implantação de sistemas de gestão, buscando facilitar o início de projetos em um período tradicionalmente sensível do ponto de vista financeiro, como os primeiros meses do ano.

Um exemplo desse movimento é a adoção de condições comerciais por fornecedores de sistemas ERP voltados para a indústria. A Nomus, empresa brasileira que desenvolve ERP industrial, divulgou uma campanha na qual empresas que contratam o plano anual do sistema podem iniciar o projeto de implantação normalmente, com o pagamento do valor da implantação previsto para um momento posterior.

De acordo com a empresa, a proposta é permitir que as indústrias iniciem a organização de seus processos, dados e controles desde o começo do ano, ao mesmo tempo em que planejam o impacto financeiro do investimento ao longo do primeiro trimestre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A expectativa é que, ao longo de 2026, fornecedores de tecnologia e empresas industriais continuem avaliando modelos de implantação e contratação mais compatíveis com o período de transição trazido pela Reforma Tributária.



Website: https://www.nomus.com.br/erpindustrial/implante-agora-pague-em-marco/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay