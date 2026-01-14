Empresas adotam estratégia integrada para fortalecer marcas

Quatro empresas de setores distintos (VouOperar, Meu Pedágio, GeniExpress e Piscina Praia) iniciaram uma nova etapa em seus projetos de comunicação e posicionamento de marca. O movimento envolve a estruturação de estratégias integradas de branding e comunicação, com foco em alinhamento entre proposta de valor, experiência do consumidor e objetivos de negócio. A iniciativa ocorre em um contexto em que empresas de diferentes segmentos vêm revisando como se comunicam com seus públicos. Nesse cenário, as quatro marcas passam a contar com o apoio da consultoria Brandbox, responsável pelo desenvolvimento das estratégias de comunicação e branding de cada projeto.

Mobilidade que simplifica o caminho

O Meu Pedágio, plataforma de pagamento automático por placa, atua no setor de mobilidade ao oferecer uma alternativa digital para a cobrança de pedágios em rodovias brasileiras. A proposta da empresa envolve a automação do processo de pagamento, com foco na experiência do usuário.

“A marca ‘Meu Pedágio’ não representa apenas uma nova forma de pagamento, mas sim a materialização de um futuro onde a mobilidade é sinônimo de fluidez e simplicidade. Ao colocar a experiência do usuário no centro de um ecossistema tradicionalmente complexo, ela redefine o padrão de conveniência e se posiciona como um agente catalisador na modernização dos sistemas de transportes do Brasil”, explica Eder Leônidas, fundador da marca.

Segundo ele, o momento atual também envolve a consolidação de identidade e posicionamento:

“A Brandbox é uma parceira estratégica na jornada de disrupção do Meu Pedágio, fornecendo o suporte necessário para a construção da marca com excelência e agilidade. Nossa missão contínua é amplificar essa visão, garantindo que a marca não apenas responda às demandas do presente, mas que siga definindo as tendências e ditando o ritmo da evolução para o futuro do setor.”

Tecnologia e acesso à saúde

Além do setor de mobilidade, a iniciativa também envolve empresas da área da saúde. A VouOperar atua no agendamento de cirurgias particulares de baixa complexidade, oferecendo uma plataforma digital que organiza etapas do processo cirúrgico, como orçamento, agendamento e orientação ao paciente.

Para Anna Rios, Head Comercial e de Operações da VouOperar, o objetivo da empresa é atender uma demanda existente no sistema de saúde brasileiro:

“Nossa missão é transformar o acesso às cirurgias de baixa complexidade no Brasil, com agilidade, qualidade e preço justo. Nosso foco é reduzir a espera enfrentada por milhares de pessoas que dependem do SUS. Criamos alternativas rápidas e seguras para procedimentos essenciais, sempre com atendimento acessível, digno e transparente.”

Ela também comenta sobre a nova fase da empresa:

“A parceria com a Brandbox potencializa essa missão, ampliando nosso alcance e levando saúde digna a quem mais precisa.”

Logística internacional simplificada

A GeniExpress, integrante do grupo Alibaba, atua no segmento de importação e logística internacional. A empresa conecta consumidores brasileiros a produtos internacionais por meio de uma estrutura logística voltada à compra direta da fábrica.

De acordo com Samyr Alef, representante da marca, a proposta é ampliar o acesso à importação:

“A Genie coloca o mundo da importação ao alcance de qualquer pessoa. São milhares de produtos com preço direto da fábrica, entregues de forma simples, rápida e acessível.”

Sobre o momento atual da empresa, ele acrescenta:

“Enquanto nós abrimos novos horizontes para nossos clientes por meio da importação, a Brandbox nos ajuda a ampliar essa voz, traduzindo nossa visão em uma comunicação clara, consistente e alinhada ao que queremos construir.”

Lazer como estilo de vida

A Piscina Praia atua no segmento de lazer residencial com um modelo de piscina voltado à experiência e ao design. A proposta da empresa é oferecer soluções que se integrem ao cotidiano das pessoas, unindo funcionalidade e estética.

A nova etapa de comunicação da marca busca organizar essa proposta em narrativas que traduzam o uso do produto no dia a dia, considerando aspectos como espaço, rotina e experiência doméstica.

Estratégia integrada como ponto de partida

Segundo Jessica Otte, fundadora da Brandbox, a movimentação dessas empresas reflete mudanças na forma como negócios estruturam suas marcas:

“Vemos pessoas mudando sua forma de consumo e experiência em diversos segmentos, principalmente por uma mudança cultural híbrida entre o físico e o digital. Marcas e serviços que conseguem compreender esse contexto passam a ocupar um papel mais relevante na vida das pessoas.”

A Brandbox atua com metodologias proprietárias que integram pesquisa cultural, inteligência comportamental e estratégia de negócio. O trabalho envolve diagnóstico, definição de posicionamento e desenvolvimento de estratégias de comunicação alinhadas aos contextos socioculturais e aos objetivos de cada empresa.

O modelo tem sido adotado por organizações que buscam estruturar sua comunicação de forma consistente e alinhada a estratégias de longo prazo.