Mundo Corporativo

Fiserv e Microsoft ampliam inovação com IA

Com o cliente no centro, as duas empresas atuarão para equipar os times da Fiserv em todo o mundo com ferramentas avançadas e impulsionar capacidades inteligentes para entregar alto valor aos clientes da Fiserv

DINO
DINO
Repórter
14/01/2026 13:51

A Fiserv fechou uma parceria estratégica com a Microsoft para acelerar a inovação ao ampliar o uso de Inteligência Artificial em suas plataformas e capacitar as equipes globais com IA. A colaboração aumentará a produtividade da Fiserv e o desenvolvimento de soluções capazes de entregar alto valor aos seus clientes, incluindo instituições financeiras, empresas e consumidores.

Com a parceria, a equipe global da Fiserv passa a contar com a plataforma Microsoft 365 Copilot, com ferramentas avançadas de IA que aumentam a produtividade, aceleram a tomada de decisões e elevam a qualidade do trabalho. Paralelamente, Fiserv e Microsoft atuam para expandir o uso do Microsoft Foundry, plataforma de IA com Azure projetada para construir, personalizar, implantar e gerenciar aplicações de IA de forma segura e protegida. A implantação desses produtos e serviços impulsionados por IA em toda a organização deve aumentar a produtividade dos funcionários, otimizar processos e desbloquear novas oportunidades de receita.

“Ao incorporar IA às nossas plataformas de desenvolvimento e ferramentas disponíveis para nossos colaboradores, não estamos apenas melhorando a forma como operamos; estamos transformando a forma como a Fiserv entrega a próxima geração de inovação para nossos clientes", afirma Guy Chiarello, Vice-Chairman da Fiserv. "A colaboração com a Microsoft nos permite trazer capacidades inteligentes ao mercado com maior velocidade e escala, desbloqueando soluções mais inteligentes e diferenciadas que ajudam nossos clientes a crescer, competir e liderar em um cenário de serviços fintech e pagamentos em rápida evolução.”

“Junto à Fiserv, estamos trazendo o poder da IA generativa para transformar a forma como a tecnologia financeira é desenvolvida e entregue”, diz Karen Del Vescovo, Vice-Presidente Corporativa de Serviços Financeiros da Microsoft. “Ao unir o Microsoft 365 Copilot e o Microsoft Foundry à extensa expertise da Fiserv no setor, estamos possibilitando inovações que ajudarão as equipes da Fiserv a alcançar novos níveis de eficiência e produtividade. Essa colaboração mostra o que é possível quando líderes do setor se unem para redefinir o futuro do trabalho e da experiência do cliente.”

Aumentando os investimentos em IA

A Fiserv tem um compromisso de longo prazo para implantar IA de forma responsável em toda a empresa, utilizando seus ativos exclusivos de dados e seu profundo conhecimento do setor para incorporar IA e aprendizado de máquina às suas plataformas e operações, impulsionando a inovação e eficiência dos produtos. 

A companhia já utiliza IA de forma ampla: na detecção de fraudes, gestão de riscos e engajamento personalizado para instituições financeiras; permitindo decisões mais inteligentes e taxas de autorização mais altas para os varejistas; e aprimorando o atendimento ao cliente, a governança e a produtividade dos desenvolvedores.

Ao se tornar uma companhia ainda mais movida pela IA, incluindo as mais recentes capacidades de IA generativa, a Fiserv está movendo suas ações da automação inteligente para a inteligência agente, mantendo-se na vanguarda da inovação em IA e transformando a forma como ela entrega suas soluções para os clientes.



Website: https://www.fiserv.com.br/

