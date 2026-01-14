CYMA amplia atuação em ativos urbanos com vocação latente

Em um mercado em que incorporadoras podem priorizar áreas prontas para desenvolvimento imediato, cresce o interesse por ativos urbanos com potencial ainda não explorado, imóveis e áreas que, por diferentes razões, não chegam ao melhor uso possível. Nesse cenário, a CYMA, empresa do grupo Cyrela, atua na identificação de vocações e na construção de estratégias sob medida para transformar oportunidades latentes em projetos viáveis, com método e governança.

A companhia estrutura soluções a partir de inteligência de dados, leitura regulatória, análise de cenário urbano e execução operacional, buscando gerar liquidez, valor justo e novas possibilidades de uso para cada ativo. A proposta é conduzir processos com previsibilidade e segurança, do diagnóstico ao desenvolvimento, apoiando proprietários e parceiros na melhor decisão para cada caso.

Para Ricardo Weinstein, Diretor de Novos Negócios da CYMA, o mercado tem ampliado a percepção sobre onde estão as oportunidades mais relevantes.

“Muitos ativos têm vocação e valor, mas precisam de uma estratégia certa para revelar esse potencial. Nosso papel é construir caminhos de viabilização com método, governança e execução, sempre respeitando as particularidades de cada ativo”, afirma.

Segundo Weinstein, a CYMA trabalha com um modelo que combina personalização e capacidade de entrega para gerar resultados consistentes.

“Cada ativo é único. A CYMA estrutura soluções e conduz o desenvolvimento com um padrão de execução alinhado à experiência da Cyrela, trazendo mais segurança e clareza ao processo”, explica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresa reforça que essa atuação contribui para ampliar o repertório de áreas disponíveis para desenvolvimento urbano, incentivar novos usos para espaços subaproveitados e gerar valor para proprietários, investidores e comunidades, sem que a complexidade seja o foco central da narrativa.