Grupo Riopae cria programa de desenvolvimento profissional

O Grupo Riopae acaba de desenvolver um programa para democratizar o desenvolvimento profissional em todos os níveis hierárquicos. O “Passaporte do Conhecimento” surge em um mercado onde a retenção de talentos e a qualificação profissional são desafios constantes.

Apesar da queda registrada este ano (-1%), a escassez de talentos segue em altos níveis (74%), impactando três em cada quatro empresas em todo o mundo, como mostra a “Pesquisa de Escassez de Talentos 2025”. A publicação da ManpowerGroup ressalta que a situação no Brasil permanece alarmante (81%), o que traz à tona a necessidade de avanços na capacitação profissional e um maior alinhamento entre as demandas do mercado e o sistema educacional.

“Nesse panorama, o Grupo Riopae, que atua há mais de 57 anos no segmento do luto, busca reafirmar seu compromisso com o capital humano investindo em educação”, afirma Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae.

Recentemente, o Grupo Riopae conquistou a certificação Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para se trabalhar. Além disso, transformou a capacitação interna em um pilar estratégico através de cursos gratuitos e iniciativas de gamificação.

De acordo com Mello, o objetivo central do programa é reforçar o compromisso social da marca, começando de dentro para fora. “A Riopae entende que o crescimento da empresa é consequência direta do desenvolvimento de seus colaboradores”.

A empresa está disponibilizando uma grade diversificada de cursos que atendem a todos os setores do grupo, desde áreas administrativas e comerciais até as operacionais.

Mello destaca que o Grupo Riopae criou o Passaporte do Conhecimento para engajar as equipes e tornar o aprendizado uma jornada estimulante. “A iniciativa funciona como um incentivo direto à qualificação: ao completar trilhas de aprendizado e finalizar o passaporte com os cursos propostos, o colaborador não apenas ganha novas habilidades, mas é formalmente reconhecido e premiado pela empresa”, explica.

A iniciativa abrange temas técnicos e comportamentais (soft skills), buscando garantir que colaboradores de diferentes níveis de escolaridade e funções tenham oportunidades iguais de aprimoramento.

“Com isso, o Grupo Riopae deseja melhorar a qualidade do serviço prestado aos seus associados e cumprir seu papel social de formar profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho”, frisa.

O CEO do Grupo Riopae também destaca que a oferta de capacitação gratuita pode contribuir para a retenção de talentos. “Esse cuidado tem potencial de refletir os valores que buscamos em certificações como o GPTW: tratar as pessoas com respeito e oferecer oportunidades justas de crescimento. Quem se sente valorizado, fica e constrói o futuro conosco”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://www.crematoriosaojoao.com.br/home