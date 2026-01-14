Acesso a serviços saúde deve ser estratégico após os 50 anos

Em 2022, o Brasil registrou mais de 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais, o que representa 10,9% da população, um crescimento de 57,4% em relação a 2010, quando havia mais de 14 milhões de idosos, equivalentes a 7,4% dos habitantes. Os dados fazem parte do levantamento do Censo Demográfico 2022, publicado no site do GOV, que apresenta a distribuição da população por idade e sexo.

Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, ressalta que o país envelhece rapidamente enquanto as despesas com saúde seguem muito acima da inflação oficial. Para ele, o modelo que prioriza a ação apenas após o surgimento de doenças já não se sustenta para as famílias brasileiras.

“Temos percebido que o orçamento familiar está sendo reorganizado: os filhos e netos, muitas vezes, compõem a renda para custear o cuidado dos mais velhos. A organização financeira migrou do ‘pagar para remediar’ para o ‘investir para manter a estabilidade’. As famílias buscam modelos inteligentes onde um custo fixo mensal baixo garanta acesso a descontos massivos no dia a dia, pois pagar preço de balcão em farmácia ou consultas particulares tornou-se inviável”, detalha.

O profissional também destaca que, para o público acima dos 50 anos, doenças crônicas como hipertensão e diabetes, são as mais críticas. Segundo ele, a prevenção é essencial porque o custo financeiro e emocional de tratar complicações como AVC ou quedas graves é muito maior do que o da manutenção preventiva.

“A prevenção garante que essa pessoa continue ativa na sociedade e na família, em vez de se tornar dependente precocemente. Facilitar o acesso a exames de rotina e telemedicina é a chave para esse monitoramento contínuo”, analisa.

Alta demanda por equipamentos de convalescença

Nos últimos anos, conforme ressalta o especialista, houve um aumento expressivo na demanda por equipamentos de convalescença, impulsionado pela tendência de desospitalização. Segundo ele, famílias e médicos têm preferido que a recuperação ocorra no conforto do lar (Home Care), o que exige estrutura adequada.

Itens como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, andadores e camas hospitalares estão entre os produtos mais procurados, aponta Vinícius.

“O problema é que comprar esses itens é algo muito caro e, muitas vezes, o uso é temporário. Por isso, modelos que oferecem o empréstimo desses equipamentos como benefício tornaram-se vitais, retirando um peso enorme das costas do cuidador e do bolso da família”, afirma.

Planos impulsionam novas alternativas

O CEO do Grupo Riopae acrescenta que os planos de saúde tradicionais podem se tornar financeiramente inviáveis para quem ultrapassa os 50 anos. Nesse cenário, programas de benefícios e modelos por assinatura despontam como opções mais democráticas.

“Eles funcionam como uma proteção contra a inflação médica. Quando uma família consegue até 90% de desconto em um medicamento de uso contínuo, pagar menos em uma consulta de especialidade complexa, ou ainda ter atendimento via telemedicina, ela recupera poder de compra. É a democratização do acesso à saúde suplementar”, detalha.

Nesse contexto, Vinícius destaca que o Riopae se posiciona como um hub de assistência familiar com estrutura de serviços:

Telemedicina 24h: Importante para quem tem mobilidade reduzida;

Assistência à saúde: Farmapae, farmácia própria da Riopae com medicamentos com até 90% de desconto e Clinipae, clínica para consultas médicas;

Banco de Equipamentos: Empréstimo de material de convalescença (cadeiras de rodas, muletas, etc.) sem custo adicional para o associado.

“O maior medo de uma família é o gasto inesperado, seja um falecimento, uma doença súbita ou a necessidade de um equipamento caro. Ao transformar custos variáveis em uma mensalidade fixa, queremos permitir que as famílias planejem o futuro com segurança”, finaliza o CEO.