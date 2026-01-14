Prêmio Zayed de Sustentabilidade homenageia pioneiros globais que impulsionam o progresso

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, principal reconhecimento dos Emirados Árabes Unidos para soluções inovadoras voltadas a desafios globais, anunciou nesta terça-feira (13) os vencedores da edição 2026. A iniciativa celebra 18 anos de atuação no fortalecimento de comunidades e na promoção de um progresso sustentável e inclusivo em todo o mundo.

Em uma cerimônia realizada durante a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi (ADSW), com a presença de chefes de Estado, ministros e líderes empresariais, Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente dos Emirados Árabes Unidos, entregou os prêmios aos vencedores pelas contribuições excepcionais para o avanço do desenvolvimento sustentável em escala global.

S.A. Xeque Mohamed bin Zayed afirmou: “Os Emirados Árabes Unidos permanecem firmemente comprometidos em apoiar iniciativas que promovam o bem-estar das pessoas e fortaleçam as bases da estabilidade e do progresso em todo o mundo. O Prêmio Zayed de Sustentabilidade continua a incentivar soluções práticas que elevem as comunidades e ampliem oportunidades por meio da inovação e da cooperação. Por meio desta plataforma duradoura, honramos o legado do Xeque Zayed, cuja visão de compaixão, união e prosperidade compartilhada continua a moldar um futuro melhor para todos.”

O Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos e diretor-geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, elogiou os vencedores por impulsionarem inovações escaláveis que geram benefícios sociais e ambientais concretos. “Os vencedores deste ano demonstram como soluções práticas e reais podem transformar vidas — desde o fortalecimento dos sistemas de saúde e alimentação até a expansão do acessoàenergia limpa e água potável. Os Emirados Árabes Unidos sempre acreditaram na conexão entre capacidade e necessidade e na construção de pontes entre setores e regiões para gerar um impacto duradouro e mensurável. Essa convicção está enraizada no progresso inclusivo e, por meio do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, essa visão se traduz em ação, apoiando inovações que priorizam as pessoas e abrem novos caminhos para o crescimento”, disse ele.

Desde sua criação, em 2008, o prêmio tornou-se um catalisador de impacto, reconhecendo pequenas e médias empresas, organizações sem fins lucrativos e escolas de ensino médio que enfrentam desafios críticos em seis categorias: saúde, alimentação, energia, água, ação climática e escolas globais de ensino médio. Por meio de seus 128 vencedores, o Prêmio impactou mais de 411 milhões de vidas.

Na edição 2026 do prêmio, foi contabilizado um recorde de 7.761 inscrições, provenientes de 173 países, que foram avaliadas por meio de um rigoroso processo de seleção em múltiplas etapas, conduzido por especialistas técnicos, pelo comitê de seleção e por um júri distinto presidido por Sua Excelência Ólafur Ragnar Grímsson, ex-presidente da Islândia.

Sua Excelência Ólafur Ragnar Grímsson afirmou: “Os vencedores de 2026 refletem uma maturidade crescente na inovação em sustentabilidade — em que tecnologia, conhecimento local e execução caminham juntos. Essas soluções foram concebidas para funcionar em condições reais e para crescer de forma responsável ao longo do tempo. Elas oferecem exemplos claros de como a engenhosidade prática, fundamentada na experiência, pode ampliar o acesso a serviços essenciais e melhorar a vida cotidiana. À medida que essas abordagens se expandem, elas apontam para um caminho mais inclusivo e eficaz para o desenvolvimento sustentável nos próximos anos”.

Na categoria Saúde, Jade, uma PME dos Emirados Árabes Unidos, foi homenageada por reinventar a triagem do neurodesenvolvimento por meio de IA e brincadeiras. Sua plataforma gamificada, que combina avaliações cognitivas, rastreamento ocular e aprendizado personalizado, já é utilizada em mais de 450 instituições em 179 países. Ao reduzir o tempo de espera para diagnósticos e aumentar o engajamento, a Jade já apoiou mais de 180.000 crianças em todo o mundo e está estabelecendo um novo padrão para intervenção precoce inclusiva.

O prêmio na categoria Alimentação foi para a N&E Innovations de Singapura, reconhecida por suas embalagens e revestimentos antimicrobianos biodegradáveis inovadores que prolongam a vida útil dos alimentos e combatem o desperdício na sua origem. Feita a partir de resíduos alimentares reciclados e ingredientes de origem vegetal, a tecnologia patenteada da empresa oferece 99,9% de eficácia antimicrobiana, atingindo contagens bacterianas 4,5 vezes menores do que os materiais convencionais. Seguras para alimentos, compostáveis e com design circular, mais de 400.000 embalagens sustentáveis já chegaram aos consumidores.

Na categoria Energia, a Fundação BASE da Suíça foi reconhecida por transformar a forma como as comunidades acessam o resfriamento sustentável. Seu modelo de resfriamento como serviço elimina custos iniciais e torna o resfriamento de baixo carbono eficiente e acessível. Operando em 68 países, a BASE criou 2.500 empregos, enquanto seu modelo economiza 130 GWh de eletricidade e evita 81.000 toneladas de emissões de CO? por ano, demonstrando como a inovação baseada no mercado pode ampliar o impacto ambiental.

A categoria Água reconheceu a Stattus4, uma PME brasileira, cuja tecnologia habilitada por IA e IoT ajuda as concessionárias a detectar e corrigir vazamentos com velocidade e precisão sem precedentes. Monitorando mais de 5.000 quilômetros de redes de distribuição e identificando mais de 22.000 pontos de vazamento em potencial, a Stattus4 economiza cerca de 5,56 bilhões de litros de água por dia, fortalecendo a segurança hídrica para mais de quatro milhões de pessoas e transformando a eficiência dos sistemas de água urbanos.

Na categoria Ação Climática, a Build up Nepal, uma organização sem fins lucrativos do Nepal, foi homenageada por reinventar a fabricação de tijolos como ferramenta para resiliência climática e empoderamento econômico. Até o momento, a organização produziu mais de 3,3 milhões de ecotijolos resistentes a terremotos e apoiou a construção de mais de 12.000 casas resilientes, criando quase 2.000 empregos verdes, abrigando 58.000 pessoas e evitando a emissão de 110.000 toneladas de CO? no processo.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade continua a capacitar a próxima geração de líderes em sustentabilidade por meio da categoria Escolas Globais do Ensino Médio, permitindo que jovens transformem desafios locais em soluções práticas que beneficiam suas comunidades. Todos os anos, seis escolas, representando diferentes regiões do mundo, recebem até US$ 150 mil para implementar projetos inovadores liderados por estudantes, gerando impacto social, econômico e ambiental significativo. Até hoje, as 56 escolas vencedoras anteriores já impactaram a vida de mais de 56.599 estudantes e 480.660 pessoas em todo o mundo.

Os vencedores de 2026 na categoria Escolas Globais do Ensino Médio são: Escola Nativa Mamawi Atosketan (Canadá), representando as Américas; Escola Secundária Kyanja (Uganda), representando a África Subsaariana; Escola Al Rajaa para Surdos (Jordânia), representando o Oriente Médio e o Norte da África; Escola Secundária Anatólia de Bodrum (Turquia), representando a Europa e a Ásia Central; Centro Educacional do Atol de Faafu (Maldivas), Classificação ADNOC: Interna, representando o Sul da Ásia; e Escola Internacional Ruamrudee (Tailândia), representando o Leste Asiático e o Pacífico.

À medida que o mundo acelera sua busca pelo desenvolvimento sustentável, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade se consolida como um símbolo da visão holística dos Emirados Árabes Unidos sobre progresso, impulsionado pela inovação tecnológica e pelo crescimento econômico de longo prazo. O Prêmio reflete a crença do país de que a verdadeira liderança está em capacitar outros a liderar, promovendo a colaboração entre governos, empresas, sociedade civil e jovens para construir um mundo mais próspero e equitativo.

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, uma iniciativa afiliada às Erth Zayed Philanthropies, é o principal reconhecimento dos Emirados Árabes Unidos para soluções inovadoras voltadas a desafios globais. Em homenagem ao legado eàvisão do fundador dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Anualmente, nas categorias Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas Globais do Ensino Médio, o Prêmio reconhece organizações e escolas por soluções inovadoras voltadas às necessidades mais urgentes do planeta.Ao longo de 18 anos, por meio de seus 128 vencedores, o Prêmio já impactou positivamente mais de 400 milhões de vidas em todo o mundo, inspirando inovadores a ampliar seu impacto e a traçar um futuro sustentável para todos.

