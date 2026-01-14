O Block Blast! atinge 70 milhões de usuários ativos diários enquanto a Hungry Studio realiza mais de 10.000 experimentos em um único ano

A Hungry Studioanunciou hoje que seu título principal, Block Blast!, alcançou 70 milhões de usuários ativos diários (DAU) e 300 milhões de usuários ativos mensais (MAU) globalmente — uma escala sustentada por um sistema de experimentação de um ano, com mais de 10.000 testes A/B em jogabilidade, progressão e experiência do usuário.

Hungry Studio global DAU/MAU as of December 2025

Baseado na mecânica clássica de blocos, o Block Blast!oferece uma experiência intuitiva de "arrastar, combinar e eliminar" que é fácil de aprender, mas projetado para manter o jogador entretido por muito tempo. Desde o seu lançamento em 2021, o jogo evoluiu de um quebra-cabeça de modo único para uma experiência com múltiplos modos, equilibrando acessibilidade com desafio constante.

Por trás dessa escala, existe um sistema de experimentação disciplinado que aprimora continuamente a experiência do jogador. "O Block Blast! pode parecer simples, mas é impulsionado por uma extensa estrutura de testes A/B", disse Jason Wang, vice-presidente de Marca e Marketing da Hungry Studio. "Consideramos a experimentação a base para entender os jogadores, otimizar a qualidade da experiência e criar produtos duradouros. Só em 2025, nossa equipe realizou mais de 10.000 testes A/B, com mais de 300 experimentos rodando em paralelo todos os dias. Também desenvolvemos nossa própria plataforma de simulação de comportamento do usuário, o Block AI, que permite testes automatizados de alta densidade antes do lançamento de novas versões. Dessa forma, reduzimos a probabilidade de problemas na experiência pós-lançamento em mais de 50%, ao mesmo tempo que melhoramos significativamente a eficiência das iterações."

Hoje, o Block Blast! está ativo em mais de 200 países e regiões, ocupando o 1º lugar na categoria Quebra-Cabeça em mais de 40 mercados . A Apple informou que o Block Blast! foi incluído na lista da App Store dos jogos para iPhone mais baixados de 2025 nos Estados Unidos, demonstrando a escalabilidade de um modelo orientadoàexperiência e impulsionado pela experimentação.

Olhando para o futuro, a Hungry Studio planeja investimentos contínuos e de longo prazo em IA em todo o seu roteiro de produtos — desde experimentação A/B orientada por IA e iteração mais rápida até uma exploração mais ampla das capacidades de plataforma e monetização — mantendo a experiência do jogador no centro de todas as decisões.

Sobre a Hungry Studio

A Hungry Studioé uma empresa global de jogos casuais e entretenimento, construída com base na experimentação e impulsionada pela inovação orientada por dados. Fundada em 2021, a empresa se concentra no desenvolvimento e na publicação de jogos casuais. Seu título principal, Block Blast!, está entre os principais jogos casuais do mundo. Aproveitando uma sólida estrutura de testes A/B e capacidades de produto em constante evolução, a Hungry Studio está construindo um ecossistema global escalável de jogos casuais para jogadores e parceiros de marca.

